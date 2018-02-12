韩国金融市场：韩元因出口商抛售美元而劲扬，韩股弹升

* KOSPI指数削减削早跌幅，外资站在卖方

* 韩元兑美元上涨近1%

* 韩债收益率上扬

路透首尔2月12日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周一上扬。 韩元兑美元在本地平台跳升，公债收益率(殖利率)亦攀升。

0121 GMT，韩国综合股价指数上涨19.19点或0.81%报2,382.96点。该 指数在过去七个交易日挫跌近8%后，目前已扳回部份跌幅。

韩元兑美元在本地结算平台报1,082.9，较上日收盘价1,0 92.1韩元涨0.84%。出口商在春节前抛售美元，支撑韩元汇价。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,081.99，较上日涨0.25%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,071.45。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，美股主要股指周五大幅收高逾1%。

KOSPI指数年内迄今下跌4.20%，过去30日为跌2.99%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为120,525,000股，在总计879档有交易的股票中，有397档上涨。

外资在KOSPI卖超258.65亿韩元。

今年美元兑韩元涨1.46%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债三月期货下跌0.01点，至107.54。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.294%，上日为2.277%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 龚芳/李婷仪/王灿；审校 徐文焰/张若琪/许娜)