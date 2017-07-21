韩国金融市场：韩元因美元走软而上扬，韩股走势不稳

路透首尔7月21日 - 韩元周五早盘盘中小升，因欧元全面上扬令美元承压。此前欧洲央行总裁德拉吉称，秋季时可能会讨论缩减刺激的问题，这推升了欧元。 0157GMT，韩元兑美元 报1,122.8，较周四收盘价1,125.5涨0.2%。 “韩元随美元走软而上扬，但扩大涨势的可能性不大，因投资者知道欧洲央行缩减刺激在一定程度上可能带来避险情绪，推动资金撤出本地(韩国)市场，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon表示。 过去几周有关欧洲央行削减购债计划时机的预期，令全球金融市场受挫，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将更加谨慎的对待收紧政策，也让投资者保持警惕。 Jung表示，今日剩下时间里韩元可能将守在当前水平附近。 韩国股市在平盘上下波动，投资者在股市连涨六日后了结获利。对韩国国内企业获利的乐观情绪及全球经济前景普遍乐观，此前提振韩股连涨六日。 韩国综合股价指数(KOSPI) 报2,442.41点。 外资今日料买超韩股，临近中午买入626亿韩元(5,577万美元)韩股。 因第二季财测乐观，带动多数金融企业上涨。KB金融集团 上涨近4%，新韩 金融集团 涨3%。 LG显示器 略有回升涨逾1%，周四遭遇近六年来最大单日百分比跌幅。 LG化学 涨幅多达3.7%。 三年期韩债期货9月合约 涨0.08点至109.31。 0157 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,122.8 1,125.5 日圆/韩元 10.0232/86 10.0093 韩国公债期货 * 109.31 109.23 韩国综合股价指数 2,442.41 2,441.84 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/许娜/孙茉莉; 审校 张若琪/高琦/张荻)