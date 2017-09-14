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韩国金融市场：韩元因资金流出疑虑而下跌；韩股持稳
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2017年9月14日 / 凌晨3点02分 / 1 个月内

韩国金融市场：韩元因资金流出疑虑而下跌；韩股持稳

2 分钟阅读

    路透首尔9月14日 - 韩元兑美元      周四早盘小跌，韩股期权及期
货到期，可能会促使资金在盘中突然流出，尤其是又有美元走强的压力。
    
    韩元兑美元          报1,131.7，较周三收盘价1,128.5下跌0.3%。

    “由于期权和期货双双在今日到期，对交易员而言，这是今日的最大问题，”Hana Financial Investment外汇分析师Kim Doo-un称。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)        涨0.1%至2,360.89点。
    
    外资料将卖超韩股，接近中午时已卖超677亿韩元(5,983万美元)韩股。
    
    LG Innotek            一度涨4.7%，该公司是苹果        智能手机零配件供应商，而且苹果的新款iPhone手机行将开卖。
    
    SK海力士           延续涨势，上扬逾1%，此前东芝        在周四表示，已同意加快将芯片业务出售给包括贝恩资本和SK海力士在内财团的谈判。

    下跌和上涨个股分别有495档和290档。
    
    三年期公债9月期货       上涨0.01点至109.39。
    
    评级机构标准普尔周四称，认为不存在会导致对韩国评级采取行动的重大短期问题，尽
管朝鲜半岛地缘政治紧张局势升级，但不大可能爆发战争。            
    
                                 0227GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,131.7       1,128.5
    日圆/韩元                 10.2371/80       10.2359
    韩国公债期货       *          109.39        109.38
    韩国综合股价指数            2,360.89      2,360.18
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 戴素萍/侯雪苹/张若琪 审校 王丽鑫/陈宗琦/王兴亚)

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