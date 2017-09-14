韩国金融市场：韩元因资金流出疑虑而下跌；韩股持稳

路透首尔9月14日 - 韩元兑美元 周四早盘小跌，韩股期权及期 货到期，可能会促使资金在盘中突然流出，尤其是又有美元走强的压力。 韩元兑美元 报1,131.7，较周三收盘价1,128.5下跌0.3%。 “由于期权和期货双双在今日到期，对交易员而言，这是今日的最大问题，”Hana Financial Investment外汇分析师Kim Doo-un称。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%至2,360.89点。 外资料将卖超韩股，接近中午时已卖超677亿韩元(5,983万美元)韩股。 LG Innotek 一度涨4.7%，该公司是苹果 智能手机零配件供应商，而且苹果的新款iPhone手机行将开卖。 SK海力士 延续涨势，上扬逾1%，此前东芝 在周四表示，已同意加快将芯片业务出售给包括贝恩资本和SK海力士在内财团的谈判。 下跌和上涨个股分别有495档和290档。 三年期公债9月期货 上涨0.01点至109.39。 评级机构标准普尔周四称，认为不存在会导致对韩国评级采取行动的重大短期问题，尽 管朝鲜半岛地缘政治紧张局势升级，但不大可能爆发战争。 0227GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,131.7 1,128.5 日圆/韩元 10.2371/80 10.2359 韩国公债期货 * 109.39 109.38 韩国综合股价指数 2,360.89 2,360.18 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/侯雪苹/张若琪 审校 王丽鑫/陈宗琦/王兴亚)