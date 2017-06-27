韩国金融市场：韩元小幅上涨等待叶伦讲话，韩股升至纪录高位

路透首尔6月27日 - 韩元兑美元 周二盘初稍作喘息，投资者保持仓位等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦有关进一步升息的新线索。韩国股市则小幅升至纪录高位。 0221 GMT，韩元兑美元 报1,136.2，较周一收盘价1,137.1上涨0.1%。 “美联储想要维持今年内再加息一次的立场，但多数市场观察人士对此非常怀疑，因为美国经济数据目前不及预期，”现代期货的外汇分析师Jung Sung-yoon称。 Jung还表示，除非叶伦能够给予可能加息的新暗示，否则美元可能会再度表现不佳。 叶伦今日稍晚将在伦敦发表讲话。 韩国综合股价指数 涨0.1%至2,390.08点，此前一度触及纪录高点2,393.02点。 SK海力士 上扬1.2%，料第六日连涨，现代汽车 跌近2%。 海外投资者今日料卖超韩股，接近中午时卖超446亿韩元(3,926万美元)韩股。 下跌和上涨股票分别为394和373家。 三年期韩债期货9月合约 升0.02点，报109.41点。 0221GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,136.2 1,137.1 日圆/韩元 10.1483/55 10.1244 韩国公债期货 * 109.41 109.39 韩国综合股价指数 2,390.08 2,388.66 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/孙国玉/艾茂林; 审校 杜明霞/许娜/戴素萍)