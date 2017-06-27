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2017年6月27日 / 凌晨2点48分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩元小幅上涨等待叶伦讲话，韩股升至纪录高位

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔6月27日 - 韩元兑美元      周二盘初稍作喘息，投资者保持仓位等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦有关进一步升息的新线索。韩国股市则小幅升至纪录高位。
    
    0221 GMT，韩元兑美元          报1,136.2，较周一收盘价1,137.1上涨0.1%。

    “美联储想要维持今年内再加息一次的立场，但多数市场观察人士对此非常怀疑，因为美国经济数据目前不及预期，”现代期货的外汇分析师Jung Sung-yoon称。
    
    Jung还表示，除非叶伦能够给予可能加息的新暗示，否则美元可能会再度表现不佳。
    
    叶伦今日稍晚将在伦敦发表讲话。
    
    韩国综合股价指数       涨0.1%至2,390.08点，此前一度触及纪录高点2,393.02点。

    SK海力士           上扬1.2%，料第六日连涨，现代汽车           跌近2%。
    
    海外投资者今日料卖超韩股，接近中午时卖超446亿韩元(3,926万美元)韩股。
    
    下跌和上涨股票分别为394和373家。
    
    三年期韩债期货9月合约       升0.02点，报109.41点。
    
                                  0221GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,136.2       1,137.1
    日圆/韩元                 10.1483/55       10.1244
    韩国公债期货       *          109.41        109.39
    韩国综合股价指数            2,390.08      2,388.66
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/孙国玉/艾茂林; 审校 杜明霞/许娜/戴素萍)

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