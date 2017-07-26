韩国金融市场：韩元早盘下跌继续对近期涨势盘整，股市小跌

路透首尔7月26日 - 韩元兑美元 周三早盘下跌，在经历两周涨势后继续进行盘整，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚政策会议结果的公布。 0239GMT，韩元兑美元 报1,118.9，较周二收盘价1,115.3跌0.3%。 “出于谨慎，各货币通常会在美联储会议等全球大事件之前处于较窄幅区间内，但韩元今日表现不同寻常，主要因近期已大幅上涨，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun称。 从7月7日到7月24日期间，韩元累计上涨3.7%。 Paik预期，美联储周三会议结束后韩元/美元走势料平静，市场普遍预期美联储将维持利率不变。市场焦点将转向8月的怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议。 韩股走势震荡，美股上涨带来的乐观人气被外资继续抛盘所抵消。 韩国综合股价指数 跌0.3%，报2,433.48点。 临近早盘结束，外资净抛售1,681亿韩元，累及大盘。 新罗酒店 一度跳涨8.3%，触及2016年9月13日以来的最高位，因该公司第二季营业利润胜过预 期。 软件服务公司三星SDS 挫跌逾9%，此前中信里昂证券(CLSA)发布的研究报告称，三星SDS被 高估，建议投资者抛售该股。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为431档和360档。 三年期公债9月期货 跌0.05点至109.30。 0239 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,118.9 1,115.3 日圆/韩元 9.9965/91 10.0001 韩国公债期货 * 109.30 109.35 韩国综合股价指数 2,433.48 2,439.90 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 刘秀红/孙茉莉/侯雪苹；审校 汪红英/王丽鑫/张若琪)