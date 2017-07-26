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韩国金融市场：韩元早盘下跌继续对近期涨势盘整，股市小跌
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2017年7月26日 / 凌晨3点24分 / 13 天前

韩国金融市场：韩元早盘下跌继续对近期涨势盘整，股市小跌

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔7月26日 - 韩元兑美元      周三早盘下跌，在经历两周涨势后继续进行盘整，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚政策会议结果的公布。
    
    0239GMT，韩元兑美元          报1,118.9，较周二收盘价1,115.3跌0.3%。
    
    “出于谨慎，各货币通常会在美联储会议等全球大事件之前处于较窄幅区间内，但韩元今日表现不同寻常，主要因近期已大幅上涨，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun称。

    从7月7日到7月24日期间，韩元累计上涨3.7%。
    
    Paik预期，美联储周三会议结束后韩元/美元走势料平静，市场普遍预期美联储将维持利率不变。市场焦点将转向8月的怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议。
    
    韩股走势震荡，美股上涨带来的乐观人气被外资继续抛盘所抵消。
    
    韩国综合股价指数       跌0.3%，报2,433.48点。
    
    临近早盘结束，外资净抛售1,681亿韩元，累及大盘。

    新罗酒店           一度跳涨8.3%，触及2016年9月13日以来的最高位，因该公司第二季营业利润胜过预
期。
    
    软件服务公司三星SDS             挫跌逾9%，此前中信里昂证券(CLSA)发布的研究报告称，三星SDS被
高估，建议投资者抛售该股。
    
    下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为431档和360档。
    
    三年期公债9月期货       跌0.05点至109.30。
   
                               0239 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,118.9       1,115.3  
    日圆/韩元                 9.9965/91       10.0001
    韩国公债期货       *         109.30        109.35  
    韩国综合股价指数           2,433.48      2,439.90
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 刘秀红/孙茉莉/侯雪苹；审校 汪红英/王丽鑫/张若琪)

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