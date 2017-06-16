韩国金融市场：韩元早盘跌至五周低点，因强劲美国数据提振美元

路透首尔6月16日 - 韩国韩元 周五早盘跌至五周低点，受美元反弹影响，因之前公布的美国经济数据表现强劲，支撑了美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周的升息决定及对继续收紧政策的暗示。 0225GMT，韩元兑美元 报1,130.4韩元，较周四收盘价1,124.1下跌0.6%。该货币对一度触及5月11日以来最低盘中水平1,131.3。 “尽管美联储似乎对美国经济增长很有信心，但市场参与者对增长会持续多久的看法存在分歧，从而导致韩元更多的波动，”现代期货分析师Jung Sung-yoon称。 该分析师称，韩元波动走势会持续一段时间。韩元周线料下跌，为连续第三周下跌。 周四出炉的一连串美国经济数据向好，令美元多头受到鼓舞。这些数据包括6月10日止一周初请失业金数据、美国纽约联储和费城联储的6月制造业指数。 韩股小跌，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%至2,359.04点。 接近中午时，外资卖超韩股502亿韩元(4,441万美元)。 权重股Naver 跌1.4%，SK海力士 跌1%。 涨跌股家数分别为354及454家。 三年期公债6月期货 跌0.06点至109.52。 0225GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,130.4 1,124.1 日圆/韩元 10.1628/82 10.1842 韩国公债期货 * 109.52 109.58 韩国综合股价指数 2,359.04 2,361.65 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/侯雪苹/龚芳; 审校 李婷仪/高琦)