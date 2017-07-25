韩国金融市场：韩元脱离四个月高位略跌，韩股走软

路透首尔7月25日 - 韩元周二脱离四个月高位，因美元重振旗鼓；投 资者静候美国经济增长数据和美国联邦储备理事会(美联储，FED)本周会 议结果。 0304GMT，韩元兑美元 报1,115.8韩元，周一收盘报1,114. 0韩元。 “韩元和美元近期均呈现单向走势，正在寻找合适的交易水准，”新 韩金融投资外汇分析师Keon-hyeong表示。 他预计，在美国第二季GDP数据以及美联储7月会议之前，韩元/美元将维持当前交投水准。 韩股亦微跌，因外国投资者继续卖超当地股票。指标股指已连涨八天，周一收报纪录高位，受到韩国国会批准政府追加预算提振。 韩国周二上调今年经济成长预估，预计今年经济成长率为3%，较此前预估成长2.6%有所上修//C。但此次上调消息早已被消化吸收，因此对市场几无影响。 韩国综合股价指数 跌0.1%至2,448.68点；开盘后不久一度创纪录高位2,453.17点。 外资料将卖超韩股，接近中午时卖超1,407亿韩元(1.2612亿美元)韩股。 SK海力士 跌1.8%，因投资者锁定获利。此前该公司发布的财报显示，其第 二季录得营业利润3.1万亿韩元，触及纪录新高。 权重股三星电子 也下跌1%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为468档和326档。 三年期公债9月期货 涨0.03点至109.34。 0307 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,115.8 1,114.0 日圆/韩元 10.0428/90 10.0288 韩国公债期货 * 109.35 109.31 韩国综合股价指数 2,448.68 2,451.53 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/刘秀红/侯雪苹；审校 高琦/杜明霞/孙茉莉)