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2017年6月22日 / 凌晨3点23分 / 2 个月内

韩国金融市场：韩元自两个月低点回升，韩股表现平稳

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透首尔6月22日 - 韩元      周四攀升，美元买需降低和当地出口商提供支撑。上日韩元/美元曾跌至两个月低点。
    
    0241GMT，韩元/美元          报1,140.8，较周三收盘上涨0.3%。

    “我们看到当地出口商在稳定卖出美元，而海外对美元的需求已有所平复，这给韩元带来提振，”首尔一位银行交易员称。由于未获授权对媒体发言，该交易员要求匿名。
    
    “不过，也存在部分美元买盘，因预期韩元短线会再度下滑，”他并称。
    
    韩国综合股价指数       小涨，受散户需求以及全球油价回升提振。该股指最新涨0.2%至2,361.88点。

    SK海力士           创新高，涨1.4%左右。该公司周三表示，其参
加了日本牵头的东芝        晶片业务优先收购财团。            
    
    三星电子           临近中午时上涨0.7%。
    
    韩国三年期公债9月期货       涨0.01点至109.41。    
    
                               0240 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,140.8         1,144.0
    日圆/韩元                10.2785/830       10.2551
    韩国公债期货       *        109.41          109.40
    韩国综合股价指数           2,361.88       2,357.53
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 孙茉莉/刘秀红/王颖；审校 杜明霞/李爽/戴素萍)

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