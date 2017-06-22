韩国金融市场：韩元自两个月低点回升，韩股表现平稳

路透首尔6月22日 - 韩元 周四攀升，美元买需降低和当地出口商提供支撑。上日韩元/美元曾跌至两个月低点。 0241GMT，韩元/美元 报1,140.8，较周三收盘上涨0.3%。 “我们看到当地出口商在稳定卖出美元，而海外对美元的需求已有所平复，这给韩元带来提振，”首尔一位银行交易员称。由于未获授权对媒体发言，该交易员要求匿名。 “不过，也存在部分美元买盘，因预期韩元短线会再度下滑，”他并称。 韩国综合股价指数 小涨，受散户需求以及全球油价回升提振。该股指最新涨0.2%至2,361.88点。 SK海力士 创新高，涨1.4%左右。该公司周三表示，其参 加了日本牵头的东芝 晶片业务优先收购财团。 三星电子 临近中午时上涨0.7%。 韩国三年期公债9月期货 涨0.01点至109.41。 0240 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,140.8 1,144.0 日圆/韩元 10.2785/830 10.2551 韩国公债期货 * 109.41 109.40 韩国综合股价指数 2,361.88 2,357.53 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 孙茉莉/刘秀红/王颖；审校 杜明霞/李爽/戴素萍)