FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月内
韩国金融市场：韩元触及两周低位韩股下跌，等待全球诸多重大事件结果
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月8日 / 凌晨2点38分 / 2 个月内

韩国金融市场：韩元触及两周低位韩股下跌，等待全球诸多重大事件结果

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔6月8日 - 韩元兑美元      周四早盘小跌至两周低点，因
在欧洲央行政策会议、英国大选及美国联邦调查局(FBI)前局长科米在国
会作证前，投资者感到紧张。
    
    不过国内市场似乎未受朝鲜(北韩)发射数枚地对舰导弹影响。            
    
    0202 GMT，韩元兑美元          报1,125.0，较周三收盘的1,124.0
下跌0.1%，脱离稍早触及的5月24日低点1,127.1。

    “韩元在昨日收市时跌势超过预期，因此今日不太可能进一步下跌，”Shinhan Investment分析师Ha Keon-hyeong称。
    
    他还称，如果今日稍晚科米在参议院的作证，并未显示特朗普可能曾妨碍司法公正，那么韩元兑美元料将向1,130水平滑落。特朗普若是妨碍司法公正，可能导致针对他的弹劾听证会。
    
    韩国股市连续第三日下跌，韩国综合股价指数(KOSPI)        跌0.3%至2,353.67点。    

    外资料卖超韩股，近盘中时分卖超934亿韩元。
    
    SK Innovation            跌近2%，浦项钢铁           跌1.1%。
    
    下跌和上涨个股分别有493档和288档。
    
    三年期公债6月合约       跌0.02点至109.67。
    
                                 0202GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,125.0       1,124.0
    日圆/韩元                 10.2394/77       10.2265
    韩国公债期货       *          109.67        109.69
    韩国综合股价指数            2,353.67      2,360.14
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/张若琪 审校 陈宗琦/李婷仪/许娜)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below