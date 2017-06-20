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韩国金融市场：韩元触及六周低点且韩股持平，美联储官员言论推升美元
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2017年6月20日 / 凌晨3点09分 / 2 个月前

韩国金融市场：韩元触及六周低点且韩股持平，美联储官员言论推升美元

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔6月20日 - 韩元      周二早盘跌至六周低点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表鹰派言论，提振美元上扬。
    
    0230 GMT，韩元兑美元          报1,137.1，较周一本地市场收盘水准1,132.7下跌0.39%。韩元稍早曾短暂触及1,138.5，为4月21日以来最弱水准。

    “纽约联储一位官员的讲话巩固了对美联储将按计划升息的看法。韩美峰会前的不确定性较高，许多人预期这次峰会将为朝鲜政策确定方向，”韩亚金融投资的外汇分析师Kim Doo-un说。
    
    美国纽约联储总裁杜德利表示，通胀有点低，但应会跟随薪资一起反弹，因就业市场继续改善，巩固了对美联储将继续走收紧货币政策路径的预期。美元和美国公债收益率因此走高。
    
    Kim指出，市场在韩国总统文在寅将于本月稍晚出访美国之前情绪谨慎，也加重了本周韩元的疲势。届时韩美两国领导人料将讨论对朝鲜近期导弹试射的政策回应。

    韩国股市持平，综合股价指数(KOSPI)       微幅下滑0.05%至2,369.60点。
    
    权重股三星电子           涨2.15%至2,378,000韩元，稍早触及纪录高位2,385,000韩
元，因寄望公司第二季营业利润将创出历史高位。
    
    规模较小的同业SK海力士           升3.66%至65,100韩元。
    
    下跌与上涨股票分别为617和197家。
    
    三年期公债期货6月合约       下滑0.01点，报109.57。
    
                                 0230GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    美元/韩元                    1,137.1       1,132.7
    日圆/韩元                    10.1800       10.1826
    韩国公债期货       *          109.57        109.58
    韩国综合股价指数            2,369.60      2,370.90
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王兴亚/白云/艾茂林; 审校 高琦/王丽鑫/孙茉莉)

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