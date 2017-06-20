韩国金融市场：韩元触及六周低点且韩股持平，美联储官员言论推升美元

路透首尔6月20日 - 韩元 周二早盘跌至六周低点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表鹰派言论，提振美元上扬。 0230 GMT，韩元兑美元 报1,137.1，较周一本地市场收盘水准1,132.7下跌0.39%。韩元稍早曾短暂触及1,138.5，为4月21日以来最弱水准。 “纽约联储一位官员的讲话巩固了对美联储将按计划升息的看法。韩美峰会前的不确定性较高，许多人预期这次峰会将为朝鲜政策确定方向，”韩亚金融投资的外汇分析师Kim Doo-un说。 美国纽约联储总裁杜德利表示，通胀有点低，但应会跟随薪资一起反弹，因就业市场继续改善，巩固了对美联储将继续走收紧货币政策路径的预期。美元和美国公债收益率因此走高。 Kim指出，市场在韩国总统文在寅将于本月稍晚出访美国之前情绪谨慎，也加重了本周韩元的疲势。届时韩美两国领导人料将讨论对朝鲜近期导弹试射的政策回应。 韩国股市持平，综合股价指数(KOSPI) 微幅下滑0.05%至2,369.60点。 权重股三星电子 涨2.15%至2,378,000韩元，稍早触及纪录高位2,385,000韩 元，因寄望公司第二季营业利润将创出历史高位。 规模较小的同业SK海力士 升3.66%至65,100韩元。 下跌与上涨股票分别为617和197家。 三年期公债期货6月合约 下滑0.01点，报109.57。 0230GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 美元/韩元 1,137.1 1,132.7 日圆/韩元 10.1800 10.1826 韩国公债期货 * 109.57 109.58 韩国综合股价指数 2,369.60 2,370.90 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王兴亚/白云/艾茂林; 审校 高琦/王丽鑫/孙茉莉)