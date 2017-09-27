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韩国金融市场：韩元跌至六周低点，受叶伦讲话和朝鲜忧虑的影响
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2017年9月27日 / 凌晨3点27分 / 24 天内

韩国金融市场：韩元跌至六周低点，受叶伦讲话和朝鲜忧虑的影响

2 分钟阅读

    路透首尔9月27日 - 韩元兑美元      周三触及六周低点，因有关美国年底前升息的预期升高，并且美国和朝鲜(北韩)间的政治紧张局势继续让投资者忧心忡忡。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，在通胀达到2%之前保持政策不变是“不明智的”做法。她认为，美联储在利率方面应该慎防太过渐进式的行动。            
    
    美国总统特朗普周二警告朝鲜，美国对朝鲜采取的任何军事选项都将是“毁灭性的”，但表示使用武力并非美国应对朝鲜导弹和核武计划的首选。            

    截至0245 GMT，韩元兑美元          报1,139.6，较周二收盘价下跌0.3%，为8月18日以来的最低点。
    
    “1,140水平可能是今日韩元走势的底线，即便美元隔夜在国际市场大涨，”三星期货外汇分析师Jeong My-young称。
    
    Jeong还表示，朝鲜风险料持续，打压韩元汇率。
    
    韩股在平盘上下波动，由于地缘政治风险以及下周长假因素，投资者不愿建新仓。

    韩国综合股价指数(KOSPI)        交投在2,374.35点，与上日收盘水平相比几无变动
。
    
    接近中午时，外资卖超1,443亿韩元(1.2667亿美元)韩股。
    
    权重股涨跌不一，SK海力士           涨1%，浦项钢铁(POSCO)            则跌1.4%
.
    
    三年期公债12月期货       跌0.1点至108.70，原因是地缘政治风险鲜有缓和迹象，使
得外资大规模抛售。
    
                               0245 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                   1,139.6       1,136.8   
    日圆/韩元                10.1385/92       10.1257 
    韩国公债期货       *         108.70        108.80 
    韩国综合股价指数           2,374.35      2,374.32
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 高琦/王丽鑫/侯雪苹；审校 王兴亚/艾茂林/李爽)

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