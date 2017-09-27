韩国金融市场：韩元跌至六周低点，受叶伦讲话和朝鲜忧虑的影响

路透首尔9月27日 - 韩元兑美元 周三触及六周低点，因有关美国年底前升息的预期升高，并且美国和朝鲜(北韩)间的政治紧张局势继续让投资者忧心忡忡。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，在通胀达到2%之前保持政策不变是“不明智的”做法。她认为，美联储在利率方面应该慎防太过渐进式的行动。 美国总统特朗普周二警告朝鲜，美国对朝鲜采取的任何军事选项都将是“毁灭性的”，但表示使用武力并非美国应对朝鲜导弹和核武计划的首选。 截至0245 GMT，韩元兑美元 报1,139.6，较周二收盘价下跌0.3%，为8月18日以来的最低点。 “1,140水平可能是今日韩元走势的底线，即便美元隔夜在国际市场大涨，”三星期货外汇分析师Jeong My-young称。 Jeong还表示，朝鲜风险料持续，打压韩元汇率。 韩股在平盘上下波动，由于地缘政治风险以及下周长假因素，投资者不愿建新仓。 韩国综合股价指数(KOSPI) 交投在2,374.35点，与上日收盘水平相比几无变动 。 接近中午时，外资卖超1,443亿韩元(1.2667亿美元)韩股。 权重股涨跌不一，SK海力士 涨1%，浦项钢铁(POSCO) 则跌1.4% . 三年期公债12月期货 跌0.1点至108.70，原因是地缘政治风险鲜有缓和迹象，使 得外资大规模抛售。 0245 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,139.6 1,136.8 日圆/韩元 10.1385/92 10.1257 韩国公债期货 * 108.70 108.80 韩国综合股价指数 2,374.35 2,374.32 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 高琦/王丽鑫/侯雪苹；审校 王兴亚/艾茂林/李爽)