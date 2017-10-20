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韩国金融市场：韩股上扬，受央行调升经济增速预估激励
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2017年10月20日 / 凌晨3点28分 / 5 天前

韩国金融市场：韩股上扬，受央行调升经济增速预估激励

2 分钟阅读

    路透首尔10月20日 - 韩国股市周五早盘上扬，韩国央行乐观预估经济前景，提振了投资人信心，权重科技股亦由先前跌势回升。
    
    韩国央行周四维持货币政策不变，但调高经济成长率预估至3%，升高市场对未来几个月升息的预期。
    
    0254GMT，韩国综合股价指数       上涨0.4%，至2,483.22点。

    “投资者目前将韩国央行对经济的乐观看法纳入考量，昨日市场并未就此做出过多反应，因主要IT股在获利了结打压下重挫，”汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung称。
    
    主要科技股--三星电子           和SK海力士           分别上涨近2%和3.5%。
    
    临近中午外资买超573亿韩元(5,059万美元)韩股，支撑了大盘。

    政府组织的一个委员会意外宣布建议恢复兴建核反应炉的消息，则推
高公用事业类股。
    
    韩国电力(KEPCO)            股价跳升5.6%，KEPCO Engineering &
 Construction            及KEPCO Plant Service & Engineering <05
1600.KS>则分别劲扬20%及10%。
    
    韩元兑美元          持平为1,132.9，周四收盘则为1,132.4。
    
    三年期12月公债期货       续跌，因交易商认为央行可能较预期更
早升息。该期货继周四下跌0.23点后，目前下跌0.24点至108.03。
    
                                 0254GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,132.9       1,132.4
    日圆/韩元                 10.0062/24       10.0214
    韩国公债期货       *          108.03        108.27
    韩国综合股价指数            2,483.22      2,473.06
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 蔡美珍/许娜/龚芳; 审校 于春红)

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