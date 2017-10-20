韩国金融市场：韩股上扬，受央行调升经济增速预估激励

路透首尔10月20日 - 韩国股市周五早盘上扬，韩国央行乐观预估经济前景，提振了投资人信心，权重科技股亦由先前跌势回升。 韩国央行周四维持货币政策不变，但调高经济成长率预估至3%，升高市场对未来几个月升息的预期。 0254GMT，韩国综合股价指数 上涨0.4%，至2,483.22点。 “投资者目前将韩国央行对经济的乐观看法纳入考量，昨日市场并未就此做出过多反应，因主要IT股在获利了结打压下重挫，”汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung称。 主要科技股--三星电子 和SK海力士 分别上涨近2%和3.5%。 临近中午外资买超573亿韩元(5,059万美元)韩股，支撑了大盘。 政府组织的一个委员会意外宣布建议恢复兴建核反应炉的消息，则推 高公用事业类股。 韩国电力(KEPCO) 股价跳升5.6%，KEPCO Engineering & Construction 及KEPCO Plant Service & Engineering <05 1600.KS>则分别劲扬20%及10%。 韩元兑美元 持平为1,132.9，周四收盘则为1,132.4。 三年期12月公债期货 续跌，因交易商认为央行可能较预期更 早升息。该期货继周四下跌0.23点后，目前下跌0.24点至108.03。 0254GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,132.9 1,132.4 日圆/韩元 10.0062/24 10.0214 韩国公债期货 * 108.03 108.27 韩国综合股价指数 2,483.22 2,473.06 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 蔡美珍/许娜/龚芳; 审校 于春红)