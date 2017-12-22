韩国金融市场：韩股上日下跌后回升，韩元小涨

路透首尔12月22日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周五上涨，韩元小升，公债收益率亦上扬。

0147GMT，综合股价指数涨7.90点或0.33%，报2,437.73点。

韩元兑美元在在岸结算平台报1,079.6，较上日收盘价1,082.7涨0.29%。

韩元兑美元离岸市场报1,080，较上日下跌0.05%，一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,071.5。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.33%，美股隔夜收高。日经指数微涨0.01%。

今年以来KOSPI指数上涨约19.9%，过去30日下跌4.73%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI 市场成交量为83,942,000股，在总计872档有交易的股票中，有500档上涨 。

外资在KOSPI买超290.95亿韩元。

今年美元兑韩元跌10.47%。韩元兑美元的年内高点是11月29日触及的1,075.71，年内低 点是1月3日触及的1,211.8。

三年期公债3月期货跌0.04点至108.02。

韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公债收益率为2.104% ，高于上日的2.09%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/汪红英/王灿；审校 徐文焰/张若琪/李爽)