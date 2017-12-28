韩国金融市场：韩股上涨韩元小升；韩债收益率下跌

路透首尔12月28日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周四走强；韩元亦上涨，公债收益率(殖利率)则下跌。

周四是韩国金融市场今年最后一个交易日，市场将在1月2日恢复交易，并较平常时间晚一小时开盘。

0128 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)涨19.89点或0.82%，报2,456.56点。国内机构投资人在年底结束前大举买进，是推升大盘的主因。

韩元兑美元在国内结算平台报1,072.4，较上日收盘价1,074.1小涨0.16%。

韩元兑美元在离岸市场报1,072.1，较上日上涨0.21%；一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,064.3。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.42%，美股周三温和收高。日经指数周四微涨0.05%。

今年以来KOSPI指数上涨约20.2%，过去30日下跌3.56%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为67,460,000股，在总计875档有交易的股票中，有497档上涨。

外资在KOSPI卖超19.76亿韩元。

今年美元兑韩元迄今跌11.13%。韩元兑美元的年内高点是12月28日触及的1,072.1，年内低点是1月3日触及的1,211.8。

三年期公债3月期货升0.05点至107.88。

韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公债收益率为2.134%，低于上日的2.15%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/徐文焰；审校 汪红英/杜明霞)