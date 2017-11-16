韩国金融市场：韩股上涨韩元持坚，公债收益率下滑

路透首尔11月16日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周四上涨，韩元微升，公债收益率则下跌。

0201GMT，综合股价指数升7.66点或0.30%，报2,525.91点。

韩元兑美元交投在1,104.55，较上日升0.01%；一年期无本金交割远期外汇(NDF)交投在1,101.45。

韩元兑美元在本地结算平台报1,105.2，上日收盘报1,112.3。在韩国和加拿大签署一项长期双边货币互换协议后，韩元一度跳涨至13个月盘中高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.33%，上日美股收盘略跌。日本股市升0.54%。

韩国综合股价指数(KOSPI)今年迄今为止上涨24.3%左右，此前30天上涨6.06%。

当前市场市盈率(本益比)为12.10，股息收益为1.28%，市值为1,242.04万亿(兆)韩元。

今日主板成交量为90,474,000股，872档成交个股中有399档上涨。

外资卖超韩股37.79亿韩元。

美元兑韩元今年以来下跌8.43%，韩元今年以来的高点是2017年11月15日创下的1,102.67，低点为2017年1月3日的1,211.8。(完) (编译 侯雪苹/李爽 审校 戴素萍/王兴亚)