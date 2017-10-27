韩国金融市场：韩股上涨，中韩关系解冻迹象提振消费和旅游类股

路透首尔10月27日 - 韩国股市周五早盘上涨，扳回上日的跌幅，因 有迹象显示韩国和中国之间的政治紧张关系松动，这提振了消费和旅游股 的表现。此外，投资者亦关注公司业绩报告。 0220 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.6%至2,495.41点 。韩股周四收低0.5%。 韩联社报导，中国旅游公司携程告知乐天酒店，其正考虑恢复在网站 销售去韩国的个人自由行产品。该消息推动乐天旅游 飙升30% ，触及涨停板。 化妆品类股也上扬。爱茉莉太平洋 涨近2%，Hankook Cos metic 涨5.3%。中国是韩国此类公司的最大市场。 “与萨德相关的个股日内可能大幅反弹，从而为指标股指提供支持， ”Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-young称。 “一旦市场参与者研判稍后出炉的第三季企业业绩，该指数可能继续 攀升，或者是缩减涨幅。” 起亚汽车 、现代摩比斯 等韩国企业今日将发 布7-9月业绩。 上涨股数量远超下跌股，分别为527和255只。 韩元兑美元 下滑，美元主要受到欧洲央行周四的鸽 派政策决定提振。 欧洲央行周四向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步，但承诺将在未来 数年继续维持刺激举措，甚至保留了逆转政策的可能性。 韩元兑美元 报1,129.2，较周四收盘的1,124.6下滑 0.4%。 三年期韩国公债12月期货 下跌0.04点，至107.76。 0218GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,129.2 1,124.6 日圆/韩元 9.8867/989 9.8925 韩国公债期货 * 107.76 107.72 韩国综合股价指数 2,495.41 2,480.63 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 高琦/侯雪苹/王颖；审校 张涛/戴素萍/许娜)