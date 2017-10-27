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韩国金融市场：韩股上涨，中韩关系解冻迹象提振消费和旅游类股
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2017年10月27日 / 凌晨3点04分 / 1 天内

韩国金融市场：韩股上涨，中韩关系解冻迹象提振消费和旅游类股

2 分钟阅读

    路透首尔10月27日 - 韩国股市周五早盘上涨，扳回上日的跌幅，因
有迹象显示韩国和中国之间的政治紧张关系松动，这提振了消费和旅游股
的表现。此外，投资者亦关注公司业绩报告。
    
    0220 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       上涨0.6%至2,495.41点
。韩股周四收低0.5%。
    
    韩联社报导，中国旅游公司携程告知乐天酒店，其正考虑恢复在网站
销售去韩国的个人自由行产品。该消息推动乐天旅游           飙升30%
，触及涨停板。
    
    化妆品类股也上扬。爱茉莉太平洋           涨近2%，Hankook Cos
metic           涨5.3%。中国是韩国此类公司的最大市场。
    
    “与萨德相关的个股日内可能大幅反弹，从而为指标股指提供支持，
”Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-young称。
    
    “一旦市场参与者研判稍后出炉的第三季企业业绩，该指数可能继续
攀升，或者是缩减涨幅。”
    
    起亚汽车           、现代摩比斯           等韩国企业今日将发
布7-9月业绩。

    上涨股数量远超下跌股，分别为527和255只。
    
    韩元兑美元                下滑，美元主要受到欧洲央行周四的鸽
派政策决定提振。
    
    欧洲央行周四向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步，但承诺将在未来
数年继续维持刺激举措，甚至保留了逆转政策的可能性。            
    
    韩元兑美元                报1,129.2，较周四收盘的1,124.6下滑
0.4%。
    
    三年期韩国公债12月期货       下跌0.04点，至107.76。
    
                                 0218GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,129.2       1,124.6
    日圆/韩元                 9.8867/989        9.8925
    韩国公债期货       *          107.76        107.72
    韩国综合股价指数            2,495.41      2,480.63
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 高琦/侯雪苹/王颖；审校 张涛/戴素萍/许娜)

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