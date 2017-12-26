韩国金融市场：韩股上涨，韩元与公债收益率亦上扬

路透首尔12月26日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周二盘中上涨，韩元在本地交易平台小升，公债收益率亦上扬。

0108GMT，综合股价指数涨4.66点或0.19%，报2,445.20点。韩国金融市场周一因圣诞节公众假期休市。

韩元兑美元于在岸结算平台报1,078.2，较上交易日收盘价1,079.7涨0.14%。

韩元兑美元在离岸市场报1,077.55，较上日下跌0.19%，一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,069.15。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.06%，美股周一因假期休市，上周五为收低。日经指数周二下跌0.11%。

今年以来KOSPI指数上涨约20.4%，过去30日下跌4.03%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为58,786,000股，在总计874档有交易的股票中，有467档上涨。

外资在KOSPI买超359.80亿韩元。

今年美元兑韩元迄今跌10.67%。韩元兑美元的年内高点是12月25日触及的1,074.76，年内低点是1月3日触及的1,211.8。

三年期公债3月期货跌0.05点至107.89。

韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公债收益率为2.141%，高于上日的2.13%。(完)

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 陈宗琦/李婷仪 审校 张若琪/王颖)