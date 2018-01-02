韩国金融市场：韩股上涨，韩元触及逾三年高位

路透首尔1月2日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周二上涨，韩元在国内市场上涨触及逾三年高点，公债收益率则下滑。 02:03 GMT，综合股价指数涨5.60点或0.23%，报2,472.57点。 韩元兑美元 在在岸结算平台报1,066.4，较上个交易日收盘价1,070.5上涨0.38%。Samsung Futures外汇分析师Jeon Seung-ji称，朝鲜呼吁缓和与韩国的军事紧张情势，令韩元受到提振。 韩元兑美元 在离岸市场报1,066，较上交易日下跌0.01%；一年 期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,058.6。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.55%，美股上交 易日收盘小跌。 目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。 KOSPI市场成交量为86,067,000股，在总计875档有交易的股票中，有 442档上涨。 外资在KOSPI卖超315.75亿韩元。 三年期公债3月期货 升0.06点至107.95。 韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公 债收益率为2.122%，低于上日的2.13%。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/戴素萍 审校 陈宗琦/王丽鑫)