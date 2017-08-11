韩国金融市场：韩股下挫逾2%至11周低位，特朗普对朝鲜发出更严厉警告

路透首尔8月11日 - 韩国股市周五早盘下挫逾2%，触及11周低点，韩元也延续本周以来的跌势，因美国总统特朗普再次警告朝鲜（北韩）不要妄图对关岛和美国盟友发动攻击。

特朗普周四称，他此前对朝鲜发出的“火与怒”警告可能还不够强硬。这番话立即在全球金融市场引发新的卖盘。

截至0237 GMT，韩国综合股价指数下跌1.8%至2,317.70点，本周可能下跌3.2%，从而创下2016年2月以来的最大周线跌幅。

该指数稍早一度跌至2,310.20点，日内下跌2.1%，创5月23日以来最低。

韩国是今年全球表现最佳的市场之一。即便周五下跌，韩国股市在2017年的涨幅仍超过14%。

周五，韩元连续第三个交易日下跌，触及7月12日以来最弱水准。

韩元兑美元早盘中段报1,146.9，较周四收盘1,142.0跌0.4%，周线可能下跌近2%。

韩国五年期信用违约互换(CDS)利差报67.5个基点，为2016年2月以来最高。

另一项衡量风险的指标--韩元期权的风险逆转指标报2.7点，创逾四年最高。

特朗普和朝鲜方面的唇枪舌剑“加剧了市场担忧，这从韩元和CDS的波动中可见一斑，股市也随着韩元和CDS一起波动，”Yuanta Securities的证券分析师Cho Byung-hyun说。

Cho称，股票抛售大多来自科技类股，这个板块出现了“获利了结的良机”。但他也说，外资仍买超钢铁和化学品等类股。

外资卖超2,822亿韩元韩股。外资在过去两日已大量抛售韩股。

国内机构投资人继续逢低买入。截至中午时分买超2,438亿韩元韩股。

IT分类指数跌2.8%，三星电子和SK海力士均下跌逾3%。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 高琦/王兴亚/汪红英；审校 王丽鑫/李婷仪)