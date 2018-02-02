韩国金融市场：韩股下跌受外资卖盘及三星电子大跌拖累，韩元微跌

路透首尔2月2日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周五下跌。韩元在本地交易平台微跌，公债收益率上涨。

0108GMT，综合股价指数下跌23.25点或0.91%报2,545.29点。该指数因外资大举卖盘而挫跌，同时权重股三星电子股价下跌逾3%，也带来更多压力。

韩元兑美元在本地结算平台报1,072.8，较上日收盘价1,071.9韩元走软0.08%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,073，较上日走贬0.29%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,062.5。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.15%，美国主要股指上日多数下跌。日股日经指数>下滑1.02%。

KOSPI指数年内迄今上涨约4.1%，之前30个交易日上涨3.49%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为158,485,000股，在总计880档有交易的股票中，有256档上涨。

外资在KOSPI卖超1,217.06亿韩元。

今年美元兑韩元涨0.62%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。

三年期韩国公债期货3月合约下跌0.11点，报107.41。

韩国三个月存单指标利率为1.65%；指标三年期公债收益率为2.291% ，上日为2.25%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/王丽鑫/王灿；审校 许娜/张若琪/龚芳)