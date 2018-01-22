韩国金融市场：韩股下跌韩元走软，因美国政府关门引担忧

路透首尔1月22日 - 韩国综合股价指数周一下跌。韩元在国内平台失守阵地，债券收益率(殖利率)上扬。

01:04 GMT，综合股价指数下跌26.46点或1.05%，报2,493.80点，受美国政府关门相关担忧打压。

在岸结算平台上韩元兑美元报1,068.3，较上日收盘价1,065.9跌0.22%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,068.4，较上日跌0.11%。一年 期无本金交割远期外汇(NDF)报1,058.3。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.27%，美国股价 指数期货在美国政府停摆后小跌。日股日经指数跌0.35%。

今年以来KOSPI指数涨约2.1%，过去30日上升0.40%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

外资在KOSPI卖超韩股294.65亿韩元。

美元兑韩元今年以来已上涨0.19%，韩元年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月11日触及的1,073.2。

三年期公债3月期货跌0.06点至107.7。

韩国三个月存单指标利率为1.65%；指标三年期公债收益率为2.196%，高于上日的2.17%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/龚芳/汪红英；审校 王兴亚/陈宗琦/戴素萍)