韩国金融市场：韩股下跌，韩元兑美元亦小幅下滑

路透首尔1月17日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周三下跌，韩元在本地交易平台亦小跌，债券收益率(殖利率)也下滑。

0109GMT，综合股价指数跌8.36点或0.33%，报2,513.38点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,063.6，较上日收盘价1,062.7跌0.08%。

韩元兑美元在离岸市场报1,064.1，较上个交易日跌0.01%；韩 元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,054.55。

在美股隔夜下跌后，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数<.MIAPJ0000PUS >跌0.15%。日股日经指数.N225跌0.58%。

今年以来KOSPI指数涨约2.2%，过去30日涨1.83%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为112,849,000股，在总计875档有交易的股票中，有320档上涨。

外资在KOSPI卖超韩股358.77亿韩元。

今年美元兑韩元下跌0.21%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月11日触及的1,073.2。

三年期公债3月期货涨0.05点至107.65。

韩国三个月存单指标利率为1.66%；指标三年期公债收益率为2.216%，低于上日的2.23%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/戴素萍/李婷仪 审校 许娜/龚芳/徐文焰)