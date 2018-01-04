韩国金融市场：韩股下跌，韩元小幅下滑

路透首尔1月4日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周四下跌，韩元在本地交易中小幅下滑，公债收益率则上涨。

0113 GMT，综合股价指数跌8.35点或0.34%，报2,478.00点。

韩元兑美元在在岸结算平台报1,067.2，较上日收盘价1,064.5跌0.25%。

韩元兑美元在离岸市场报1,067.2，较上交易日下跌0.29%；一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,058.4。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.08%，美股周三收盘上涨。

KOSPI今年以来上升约0.8%，过去30日累计上升1.88%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为97,757,000股，在总计876档有交易的股票中，有 336档上涨。

外资在KOSPI买超635.21亿韩元。

美元兑韩元今年以来上涨0.08%。韩元兑美元的年内高点是1月2日触及的1,060.35，年内低点是1月4日触及的1,067.6。

三年期公债3月期货升0.02点至107.92。

韩国三个月存单指标利率为1.66%。指标三年期公债收益率为2.131%，高于上日的2.13%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/戴素萍 审校 王兴亚/汪红英)