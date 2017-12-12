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韩国金融市场：韩股下跌，韩元微幅上涨
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2017年12月12日 / 凌晨1点21分 / 2 天前

韩国金融市场：韩股下跌，韩元微幅上涨

1 分钟阅读

    路透首尔12月12日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)       周二盘中下跌，国内市场韩元走坚，公债收益率(殖利率)近持平。

    0100GMT，KOSPI跌9.73点或0.39%，至2,461.76点。

    韩元兑美元          在岸结算平台报1,089.1，较上日收盘1,092.3上涨0.29%。

    在离岸交易中，韩元兑美元      报1,089.1，较上日跌0.11%。一年期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,083.2。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下滑0.01%，美股上 日收盘上涨。日经指数       升0.07%。

    今年以来KOSPI指数上涨约22.0%，过去30日下跌1.22%。
    
    目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

    KOSPI市场成交量为76,891,000股，867支股票中有273支上涨。
    
    外资卖超韩股889.04亿韩元。
    
    美元兑韩元今年迄今下跌9.72%。韩元兑美元的年内高点是2017年11月29日触及的1,075
.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。
    
    在货币和债券市场，三年期公债12月期货       上涨0.02点至108.25。
    
    韩国三个月期存单指标收益率为1.66%，上日收盘亦报1.66%。指标三年期公债收益率为
2.087%，较上日收盘水准2.09%变动甚微。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/李爽/徐文焰；审校 张若琪/龚芳)

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