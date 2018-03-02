韩国金融市场：韩股下跌1.6%至三周盘中低点，韩元持稳

路透首尔3月2日 - 韩国股市周五跌至三周盘中低点，因美国总统特 朗普计划对钢产品征收重税，打击了原材料类股，并引发全球贸易嫌隙恶 化的担忧。 美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保 护美国生产商。这可能导致中国和欧洲等主要贸易伙伴的报复，同时帮助 引发了美股大规模抛售。 0225GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌1.6%至2,389.41点 ，为2月12日以来盘中最低。 权重股浦项钢铁(POSCO) 下跌逾3.7%，触及四周低点，现代制铁 和东国制钢 均下跌3%。 一份世界贸易组织(WTO)文件显示，韩国已在WTO就美国使用反补贴和反倾销关税一事提起广泛申诉。 韩国产业通商资源部周五表示，正在与美国方面商谈钢铁出口问题，在美国总统特朗普正式宣布对进口钢铁和铝产品加征关税之前会继续进行努力。 “更令人担心的是，这个问题可能波及韩美自贸协定的重新协商，这 也是今天汽车股和一些科技股也挫低的原因，”Kiwoom Securities股市 分析师Seo Sang-young说。 现代汽车 下滑4.3% ,三星电子 下滑2.2%。 外资净卖超韩股，接近中午时分，外资在主板卖超581亿韩元股票。 股票下跌家数与上涨家数的比例为681比161。 尽管存在对韩美贸易的担忧，韩元兑美元 仍勉力持稳，因美元 在全球市场走低。 在离岸交易中，韩元兑美元 报1,083.2，较上日跌0.13%；韩元 一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,072.2。 三年期公债3月期货 上涨0.07点，至107.81。 0225GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 美元/韩元 1,082.4 1,082.8 日圆/韩元 10.2094/52 10.1819 韩国公债期货 * 107.79 107.74 韩国综合股价指数 2,389.41 2,427.36 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 戴素萍/许娜)