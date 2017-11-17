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韩国金融市场：韩股创盘中纪录高位，韩元接近14个月高点
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2017年11月17日 / 凌晨1点50分 / 1 天前

韩国金融市场：韩股创盘中纪录高位，韩元接近14个月高点

1 分钟阅读

路透首尔11月17日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周五走高。韩元下跌，公债收益率则上升。

0104GMT，KOSPI涨21.16点或0.83%，至2,555.95点。该指数触及盘中纪录高点，受美股隔夜强劲上涨和对美国税改信心增强提振。

韩元/美元报1,096.3，较上日跌0.01%，韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,093.35。

韩元兑美元在本地结算平台报1,096.5，上日收盘报1,101.4。韩元延续涨势，升至近14个月高点，因交易员认为韩元的涨势可能会持续一段时间。受美国股市上涨支撑，全球风险偏好升温，这也给韩元带来额外的提振。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.41%，上日美股收盘温和上涨。日本股市升1.78%。

韩国综合股价指数(KOSPI)今年迄今为止上涨25.1%左右，此前30天上涨6.84%。

韩国股市成交量为111,958,000股。864支股票中399支上涨。

外资买超韩股1,595.94亿韩元。

美元兑韩元今年迄今已下跌9.12%，韩元今年以来的高点是2017年11月16日创下的1,095.16，低点为2017年1月3日的1,211.8。(完) (编译 王灿/汪红英/徐文焰；审校 李婷仪/戴素萍/龚芳)

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