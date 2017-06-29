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2017年6月29日 / 凌晨2点40分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩股创纪录高位，受金融和科技股反弹提振

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔6月29日 - 韩国韩股周四早盘反弹，并创下纪录高点，科技和金融类股上涨，受美国同业隔夜的强劲表现提振。
    
    0226 GMT，综合股价指数(KOSPI)       涨0.7%至2,398.10点，之前曾触及2,402.80点的盘中纪录高位。

    “美国的银行和科技股大涨，很大程度上也带动韩国同类股上涨，”汉阳证券股市分析师Kim Ji-hyung称。
    
    金融类指数       涨逾2%，其中韩亚金融集团           涨4.2%；电气及电子类股       涨近1%。
    
    Kim Ji-hyung称，有迹象显示发达国家货币环境更加趋紧，可能时不时伤害市场情绪，但国内基本面因素相当强劲应当对股市构成支持。
    
    英国央行和加拿大央行周三在政策方面变得更为鹰派，欧洲央行总裁德拉吉也开启了调整该央行大规模刺激政策的大门。                                    

    有435档股票上涨，345档下跌。
    
    韩元兑美元          因外资买入股票而小涨0.4%，报1,139.2韩元
，周三收盘报1,144.0韩元。
    
    外资今日料将买超韩股，接近中午时买超454亿韩元(3,990万美元)韩
股。
    
    三年期公债9月期货       涨0.01点至109.28。    
    
                                0226GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,139.2       1,144.0
    日圆/韩元                 10.1399/60       10.1311
    韩国公债期货       *          109.28        109.27
    韩国综合股价指数            2,398.10      2,382.56
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/侯雪苹/王琛；审校 艾茂林/许娜/戴素萍)

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