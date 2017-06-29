韩国金融市场：韩股创纪录高位，受金融和科技股反弹提振

路透首尔6月29日 - 韩国韩股周四早盘反弹，并创下纪录高点，科技和金融类股上涨，受美国同业隔夜的强劲表现提振。 0226 GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨0.7%至2,398.10点，之前曾触及2,402.80点的盘中纪录高位。 “美国的银行和科技股大涨，很大程度上也带动韩国同类股上涨，”汉阳证券股市分析师Kim Ji-hyung称。 金融类指数 涨逾2%，其中韩亚金融集团 涨4.2%；电气及电子类股 涨近1%。 Kim Ji-hyung称，有迹象显示发达国家货币环境更加趋紧，可能时不时伤害市场情绪，但国内基本面因素相当强劲应当对股市构成支持。 英国央行和加拿大央行周三在政策方面变得更为鹰派，欧洲央行总裁德拉吉也开启了调整该央行大规模刺激政策的大门。 有435档股票上涨，345档下跌。 韩元兑美元 因外资买入股票而小涨0.4%，报1,139.2韩元 ，周三收盘报1,144.0韩元。 外资今日料将买超韩股，接近中午时买超454亿韩元(3,990万美元)韩 股。 三年期公债9月期货 涨0.01点至109.28。 0226GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,139.2 1,144.0 日圆/韩元 10.1399/60 10.1311 韩国公债期货 * 109.28 109.27 韩国综合股价指数 2,398.10 2,382.56 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/侯雪苹/王琛；审校 艾茂林/许娜/戴素萍)