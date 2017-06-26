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2017年6月26日 / 凌晨2点55分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩股创纪录高位，韩元走强

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔6月26日 - 韩股周一盘初创纪录高位，三星电子           、SK海力士            等科技类股在强劲第二季业绩预期推动下领涨，油价反弹也带来助力。
    
    0220 GMT，韩国股市综合股价指数       涨0.4%至2,387.08点。该指数创下2,388.44点的日内纪录高位。
    
    三星电子上涨近1%，SK海力士涨幅超2%，推动电子电器类股       上涨1.3%。

    “美国科技股获利改善的预期升温后，韩国IT类股可能吸引更多投资
者，并对整体股市产生提振，”Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-
young表示。
    
    Seo称，全球油价上涨对韩国股市产生额外支撑，同时市场人士要意
识到本周稍晚可能出现获利了结。
    
    外资料卖超韩股，接近中午时卖超390亿韩元(3,438万美元)韩股。

    韩元兑美元                也走强，连续第三日上涨，因美国经济指标弱于预期，对美联储今年再次升
息的预期也大大减弱。
    
    韩元兑美元                报1,134.8，较上周五收盘水平上涨0.4%。
    
    韩国三年期公债6月期货       涨0.03点至109.43。
    
                            0220 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                1,134.8       1,138.8
    日圆/韩元             10.1913/86       10.2014
    韩国公债期货       *      109.43        109.40   
    韩国综合股价指数        2,387.08      2,378.60
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 孙国玉/杜明霞王颖；审校 戴素萍/李爽/于春红)

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