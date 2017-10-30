韩国金融市场：韩股升至纪录新高，韩元走强

路透首尔10月30日 - 韩国股市周一早盘升至新高，美股涨势激励韩国科技股人气，但韩国国内机构的获利了结卖盘沉重，令大盘涨幅缩减。 0300GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.2%，至2,502.01点。大盘指数一开盘便升至高点2,513.87点。 “周末期间，很多人已预期在美股上涨后韩股会顺利升越2,500点，这使得本地法人投资者了结获利，”汉阳证券分析师Kim Ji-hyung称。 临近中午时分，国内机构卖超3,067亿韩元的韩股，外资买超753亿韩元的韩股。 Kim补充称，投资者对本土股票的偏好仍旺盛，尤其是三星电子 和SK海力士 等龙头科技股。 三星电子涨1.8%，SK海力士升2.9%。 乐天集团新成立的控股公司乐天控股 周一在韩国主板开盘报每股6.4万韩元。乐天集团的旗舰零售商乐天购物 开盘则跌8.3%，该股9月底暂停交易。 大宇造船 也恢复了交易，但股价却较2016年7月14日上次交易水平一度挫跌64.9%至15,700韩 元。 汇市方面，韩元 走强，因市场普遍揣测不那么鹰派的美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔 可能出任美联储下任主席，这令美元走低。 韩元兑美元 交投在1,124.4，较周五收盘的1,130.5涨0.5%。 三年期公债12月期货 涨0.07点至107.87，此前韩国央行官员称，央行计划本周在标售中购买韩国 公债，以稳定本国债市。 0300 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,124.4 1,130.5 日圆/韩元 9.8909/970 9.8898 韩国公债期货 * 107.87 107.80 韩国综合股价指数 2,502.01 2,496.63 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 蔡美珍/李爽/侯雪苹；审校 白云/高琦/于春红)