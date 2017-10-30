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韩国金融市场：韩股升至纪录新高，韩元走强
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2017年10月30日 / 凌晨3点45分 / 1 天内

韩国金融市场：韩股升至纪录新高，韩元走强

2 分钟阅读

    路透首尔10月30日 - 韩国股市周一早盘升至新高，美股涨势激励韩国科技股人气，但韩国国内机构的获利了结卖盘沉重，令大盘涨幅缩减。
    
    0300GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       上涨0.2%，至2,502.01点。大盘指数一开盘便升至高点2,513.87点。
    
    “周末期间，很多人已预期在美股上涨后韩股会顺利升越2,500点，这使得本地法人投资者了结获利，”汉阳证券分析师Kim Ji-hyung称。

    临近中午时分，国内机构卖超3,067亿韩元的韩股，外资买超753亿韩元的韩股。
    
    Kim补充称，投资者对本土股票的偏好仍旺盛，尤其是三星电子           和SK海力士           等龙头科技股。
    
    三星电子涨1.8%，SK海力士升2.9%。    
    
    乐天集团新成立的控股公司乐天控股           周一在韩国主板开盘报每股6.4万韩元。乐天集团的旗舰零售商乐天购物           开盘则跌8.3%，该股9月底暂停交易。            
    
    
     大宇造船           也恢复了交易，但股价却较2016年7月14日上次交易水平一度挫跌64.9%至15,700韩
元。
    
    汇市方面，韩元      走强，因市场普遍揣测不那么鹰派的美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔
可能出任美联储下任主席，这令美元走低。
    
    韩元兑美元          交投在1,124.4，较周五收盘的1,130.5涨0.5%。
    
    三年期公债12月期货       涨0.07点至107.87，此前韩国央行官员称，央行计划本周在标售中购买韩国
公债，以稳定本国债市。            
   
                               0300 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,124.4       1,130.5  
    日圆/韩元               9.8909/970        9.8898 
    韩国公债期货       *        107.87        107.80  
    韩国综合股价指数           2,502.01      2,496.63 
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 蔡美珍/李爽/侯雪苹；审校 白云/高琦/于春红)

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