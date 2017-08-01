韩国金融市场：韩股受乐观出口数据提振涨逾1%，韩元小升

路透首尔8月1日 - 韩国股市周二早盘大涨，因乐观的出口数据提振整体投资信心，巩固了韩国经济稳步复苏的迹象。 韩国7月出口创五年半来最长连增纪录，受记忆体晶片(存储器芯片)和电子存储设备出口带动。 0200GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨1.1%，至2,428.44点。该指标股指7月连续第八个月月线收高，创最长连涨纪录，因企业获利改善、出口强劲、而且全球经济前景更加靓丽。 “首尔证券交易所对出口数据的反应非常敏感，因为该数据是推动今年综合股价指数反弹的主要因素之一，”Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-young称。 该分析师还称，尽管外资目前卖超韩股，但他们正在返场买进券商和化工板块的股票。 接近中午时，外资卖超288亿韩元(2,579万美元)韩股。 券商分项指数 涨2.3%，其中三星证券 涨近2%，教保证券 涨3.8%。 化工类分项指数 上涨1.4%，乐天精密化学 攀升近4%。 上涨股数量远远超过下跌股数量，分别为628支和168支。 韩元 小幅上涨，因美国政局混乱以及有关美联储今年再度升息的疑虑，打压美元下跌。 韩元兑美元 报1,116.7韩元，上涨0.2%，周一收在1,119.0韩元。 三年期韩国公债9月期约 跌0.05点，报109.30。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,116.7 1,119.0 日圆/韩元 10.1233/69 10.1424 韩国公债期货 * 109.30 109.35 韩国综合股价指数 2,428.44 2,402.71 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/侯雪苹/王琛；审校 张涛/李爽/高琦)