FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
7 天前
韩国金融市场：韩股受乐观出口数据提振涨逾1%，韩元小升
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月1日 / 凌晨2点45分 / 7 天前

韩国金融市场：韩股受乐观出口数据提振涨逾1%，韩元小升

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔8月1日 - 韩国股市周二早盘大涨，因乐观的出口数据提振整体投资信心，巩固了韩国经济稳步复苏的迹象。
    
    韩国7月出口创五年半来最长连增纪录，受记忆体晶片(存储器芯片)和电子存储设备出口带动。            
    
    0200GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)        上涨1.1%，至2,428.44点。该指标股指7月连续第八个月月线收高，创最长连涨纪录，因企业获利改善、出口强劲、而且全球经济前景更加靓丽。

    “首尔证券交易所对出口数据的反应非常敏感，因为该数据是推动今年综合股价指数反弹的主要因素之一，”Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-young称。
    
    该分析师还称，尽管外资目前卖超韩股，但他们正在返场买进券商和化工板块的股票。
    
    接近中午时，外资卖超288亿韩元(2,579万美元)韩股。
    
    券商分项指数       涨2.3%，其中三星证券           涨近2%，教保证券            涨3.8%。

    化工类分项指数       上涨1.4%，乐天精密化学            攀升近4%。
    
    上涨股数量远远超过下跌股数量，分别为628支和168支。
    
    韩元      小幅上涨，因美国政局混乱以及有关美联储今年再度升息的疑虑，打压美元下跌。
    
    韩元兑美元          报1,116.7韩元，上涨0.2%，周一收在1,119.0韩元。
    
    三年期韩国公债9月期约       跌0.05点，报109.30。
                           
                              0200GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                 1,116.7       1,119.0
    日圆/韩元              10.1233/69       10.1424
    韩国公债期货       *       109.30        109.35
    韩国综合股价指数         2,428.44      2,402.71
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 许娜/侯雪苹/王琛；审校 张涛/李爽/高琦)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below