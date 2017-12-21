韩国金融市场：韩股受外资卖盘打击跌至10周低点，韩元几无变动

路透首尔12月21日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周四下跌，韩元在本地平台几无变动，公债收益率(殖利率)则下跌。 0116GMT，综合股价指数跌21.58点或0.87%，报2,450.79点，为10月中以来最低。美股隔夜微幅收低，随后外资和机构投资者卖出韩股。 韩元兑美元 本地报1,080.5，较上日收盘价1,080.9微涨0.04%。 韩元兑美元 离岸市场报1,081.1，较上日下跌0.14%，一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,072.6。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.15%，美股隔夜几乎持平。日经指数 下滑0.45%。 今年以来KOSPI指数上涨约22.0%，过去30日下跌3.14%。 目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。 KOSPI 市场成交量为72,149,000股，在总计869档有交易的股票中，有268档上涨 。 外资在KOSPI卖超277.84亿韩元。 今年美元兑韩元跌10.38%。韩元兑美元的年内高点是11月29日触及的1,075.71，年内低 点是1月3日触及的1,211.8。 三年期公债3月期货 跌0.05点至108.04。 韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公 债收益率为2.094% ，低于上日的2.10%。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/李爽/王灿；审校 王丽鑫/王兴亚/王颖)