韩国金融市场：韩股受美国科技股带动触及六周高点，三星创纪录高点

路透首尔9月18日 - 韩国综合股价指数 周一早盘升至逾六周 高位，因华尔街科技股大涨，提振投资者对韩国同类股票的兴趣，同时对 朝鲜(北韩)风险的担忧下降。 0230GMT，韩国综合股价指数涨1.1%，报2,411.78点，为8月3日以来 日内最高。 韩元兑美元 小幅上涨至1,127.9，较上周五收盘价1,131.7 上涨0.3%。 “整个8月和9月本地股市一直遭到地缘政治风险的打压，现在这种风险在一定程度上缓和下来，韩股显示出急剧反弹，”KB证券股票分析师Rhoo Yong-seok说道。 Rhoo表示，科技类企业季度获利前景明亮，也驱动大盘上涨。 “预计未来几个季度半导体行业仍将强劲，因动态随机存取记忆体(DRAM)价格将持续上涨。” 科技巨头三星电子 涨2.8%至纪录高位259万韩元，SK海力士 涨幅超3%。 电气和电子类指数 上涨2.3%，触及盘中纪录高点。 证券类股 跳涨3.5%。 近盘中时分，外资买超588亿韩元韩股，支撑大盘指数。9月三年期公债期货 跌0 .01点至109.39。 0230GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,127.9 1,131.7 日圆/韩元 10.1421/57 10.2106 韩国公债期货 * 109.39 109.40 韩国综合股价指数 2,411.78 2,386.07 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/王琛/孙茉莉; 审校 戴素萍/王兴亚/张若琪)