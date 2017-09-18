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韩国金融市场：韩股受美国科技股带动触及六周高点，三星创纪录高点
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#亚洲
2017年9月18日 / 凌晨3点07分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩股受美国科技股带动触及六周高点，三星创纪录高点

2 分钟阅读

    路透首尔9月18日 - 韩国综合股价指数       周一早盘升至逾六周
高位，因华尔街科技股大涨，提振投资者对韩国同类股票的兴趣，同时对
朝鲜(北韩)风险的担忧下降。
    
    0230GMT，韩国综合股价指数涨1.1%，报2,411.78点，为8月3日以来
日内最高。
    
    韩元兑美元          小幅上涨至1,127.9，较上周五收盘价1,131.7
上涨0.3%。

    “整个8月和9月本地股市一直遭到地缘政治风险的打压，现在这种风险在一定程度上缓和下来，韩股显示出急剧反弹，”KB证券股票分析师Rhoo Yong-seok说道。
    
    Rhoo表示，科技类企业季度获利前景明亮，也驱动大盘上涨。
    
    “预计未来几个季度半导体行业仍将强劲，因动态随机存取记忆体(DRAM)价格将持续上涨。”
    
    科技巨头三星电子           涨2.8%至纪录高位259万韩元，SK海力士           涨幅超3%。

    电气和电子类指数       上涨2.3%，触及盘中纪录高点。
    
    证券类股       跳涨3.5%。
    
    近盘中时分，外资买超588亿韩元韩股，支撑大盘指数。9月三年期公债期货       跌0
.01点至109.39。
        
                                 0230GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,127.9       1,131.7
    日圆/韩元                 10.1421/57       10.2106
    韩国公债期货       *          109.39        109.40
    韩国综合股价指数            2,411.78      2,386.07
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/王琛/孙茉莉; 审校 戴素萍/王兴亚/张若琪)

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