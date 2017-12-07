韩国金融市场：韩股和韩元下跌，公债收益率上升

路透首尔12月7日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周四盘中下跌，韩元在本地交易平台亦走贬，韩国公债收益率则上升。

01:18 GMT，综合股价指数跌9.42点或0.38%，报2,464.95点。

韩元兑美元在国内结算平台报1,095.3，较上日收盘价1,093.7走贬0.15%。

在离岸市场，韩元兑美元报1,094.25，较上交易日跌0.12%，一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,089.8。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.03%，美股上日小幅收低。日本股市日经指数上涨1.19%。

KOSPI今年迄今涨约22.1%，过去30个交易日跌0.73%。

韩国股市目前市盈率(本益比)为12.10倍，股息收益率为1.28%，总市值为1,242.04万亿韩元。

今日KOSPI市场成交量为134,233,000股，869支股票中有146支上涨。

外资卖超韩股1,193.94亿韩元。

今年美元兑韩元下跌9.28%。 韩元兑美元的年内高点是2017年11月29日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

三年期公债12月期货下跌0.01点，至108.24。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/汪红英/王灿；审校 李婷仪/张涛/徐文焰)