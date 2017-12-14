韩国金融市场：韩股和韩元双双上涨，债券收益率下跌

路透首尔12月14日 - 韩国综合股价指数周四上涨，韩元在本地平台也走强，但债券收益率(殖利率)下跌。

0131GMT，KOSPI指数上涨18.08点或0.73%，报2,499.29点。美国联邦储备理事会(美联储/FED)之前一如预期升息，且维持未来几年的利率预估不变。这推动KOSPI指数上升。

韩元兑美元在岸结算平台报1,085.7，较上日收盘1,090.7 上涨0.46%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,085.43，较上日跌0.17%。一 年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,078.35。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美股上 日收盘下滑。日经指数跌0.12%。

今年以来KOSPI指数上涨约22.4%，过去30日下跌2.97%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为90,700,000股，872支股票中有405支上涨。

外资买超韩股161.19亿韩元。

美元兑韩元今年迄今下跌10.02%。韩元兑美元的年内高点是2017年11月29日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

在货币和债券市场，三年期公债12月期货上涨0.07点至108.37。

韩国三个月期存单指标收益率为1.66%，与上日收盘持平。指标三年期公债收益率为2.058%，低于上日的2.08%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/王颖/王灿；审校 戴素萍/王丽鑫)