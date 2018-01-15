韩国金融市场：韩股和韩元双双上涨，受外资买盘推动

路透首尔1月15日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周一盘中上涨，韩元上升，韩债收益率上扬。

0237GMT，KOSPI上涨4.50点或0.18%，至2,500.92点。

韩元兑美元在国内结算平台报1,061.7，较上日收盘位1,064.8上升0.29%。

韩元兑美元在离岸市场报1,062.3，较上个交易日跌0.31%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,053.65。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.45%。美股上个交易日收涨，日股日经指数周一早盘上涨0.23%。

今年以来KOSPI指数涨约1.2%，过去30日涨0.71%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为238,308,000股，在总计883档有交易的股票中，有355档上涨。

外资在KOSPI买超120.34亿韩元。

今年美元兑韩元下跌0.38%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月11日触及的1,073.2。

三年期公债3月期货下跌0.08点，至107.67。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞/李婷仪 审校 张若琪/王颖)