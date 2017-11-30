韩国金融市场：韩股和韩元双双下跌，但韩国央行公布升息后缩减跌幅

路透首尔11月30日 - 韩国央行周四在六年多来首度升息，这是为经济增长目前远高于趋势水平，且不再需要危机级别的货币政策投下了信任票。

韩国综合股价指数下跌，韩元在国内市场下滑，债券收益率上升。

0117GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)跌9.09点或0.36%，报2,503.81点。该指数一度跌至一个月低点，因三星电子和SK海力士等大型科技股跟随美国同业下跌，但韩国央行公布升息决定后韩股缩减跌幅。

韩元兑美元在国内市场较上日收盘位1,076.8下滑0.48%，因外资大举售出韩股以锁定获利，以及朝鲜(北韩)周三发射导弹引发投资者担忧。投资者谨慎等待韩国央行总裁日内稍晚的记者会。

韩元兑美元在海外市场报1,081.2，与上日持平；一年期韩元无本金交割远期外汇(NDF)报1,077.05。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.41%，美国股市上日收盘下跌。日股日经指数涨0.15%。

KOSPI今年以来上涨约24.0%，过去30天上涨1.21%。

韩国股市目前市盈率(本益比)为12.10倍，股息收益率为1.28%，总市值为1,242.04万亿韩元。

今日KOSPI市场成交量为94,890,000股，862支股票中383支上涨。

外资在KOSPI卖超1,500.88亿韩元股票。

今年迄今美元兑韩元下跌10.37%。韩元兑美元的年内高点是2017年11月29日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

三年期公债12月期货跌0.03点至108.12。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞/王灿；审校 王丽鑫/龚芳)