韩国金融市场：韩股和韩元双双下跌，公债收益率上升

路透首尔12月8日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周五下跌，韩元亦略微下滑，公债收益率(殖利率)则上升。 0115GMT，综合股价指数跌2.85点或0.12%，报2,459.13点。 韩元兑美元 在岸交易平台报1,094.9，较上日收盘1,093.5 下跌0.13%。 在离岸交易中，韩元兑美元 报1,094.1，较上日跌0.14%。一年 期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,089.35。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.06%，美股上 日收盘小涨。日经指数 上扬0.89%。 今年以来KOSPI指数上涨约21.5%，过去三十日下跌0.75%。 目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。 KOSPI市场成交量为149,034,000股，868支股票中有265支上涨。 外资卖超韩股513.28亿韩元。 今年美元兑韩元下跌9.3%。 韩元兑美元的年内高点是2017年11月29 日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。 三年期公债12月期货 下跌0.01点，至108.22。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/王丽鑫/戴素萍 审校 许娜/龚芳/张涛)