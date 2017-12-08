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韩国金融市场：韩股和韩元双双下跌，公债收益率上升
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December 8, 2017 / 1:38 AM / in 2 days

韩国金融市场：韩股和韩元双双下跌，公债收益率上升

1 分钟阅读

    路透首尔12月8日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)        周五下跌，韩元亦略微下滑，公债收益率(殖利率)则上升。
    
    0115GMT，综合股价指数跌2.85点或0.12%，报2,459.13点。

    韩元兑美元          在岸交易平台报1,094.9，较上日收盘1,093.5
下跌0.13%。
    
    在离岸交易中，韩元兑美元      报1,094.1，较上日跌0.14%。一年
期无本金交割远期外汇(NDF)            报1,089.35。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.06%，美股上
日收盘小涨。日经指数       上扬0.89%。
    
    今年以来KOSPI指数上涨约21.5%，过去三十日下跌0.75%。
    
    目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

    KOSPI市场成交量为149,034,000股，868支股票中有265支上涨。

    外资卖超韩股513.28亿韩元。

    今年美元兑韩元下跌9.3%。 韩元兑美元的年内高点是2017年11月29
日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

    三年期公债12月期货       下跌0.01点，至108.22。    
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 侯雪苹/王丽鑫/戴素萍 审校 许娜/龚芳/张涛)

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