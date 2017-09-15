韩国金融市场：韩股和韩元双双回落，今日稍早朝鲜发射导弹

路透首尔9月15日 - 韩股和韩元周五略微回落，之前朝鲜(北韩)发射导弹飞越日本北部。朝鲜就在不久前刚刚进行一次最强大的核试验。 但分析师表示，市场对周五稍早朝鲜发射导弹的反应相对淡定，因为之前已经预期到朝鲜会再次试射导弹，且这不会威胁到美国领土。 0015GMT，韩元兑美元 报1,135.3韩元，较周四收盘价跌0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.3%，报2,370.79点。 “投资者认为，这枚导弹对美国不构成任何威胁，”新韩银行分析师Paik Seokhyun说。 荷兰银行ING研究报告称，风险性资产对朝鲜屡屡搅局的反应越来越平淡，显示出投资者对此已渐习以为常了。 韩元期权风险逆转值 报在3.4点，持平于上日收盘。 韩国五年期信用违约互换 报在67.8个基点，较上日的66.6个基点略高。 韩国企划财政部在声明中称，朝鲜越来越频繁的挑衅行为将继续打压 韩国金融市场，并称其将采取措施让地缘政治风险带来的负面影响最小化 。 股市方面，下跌和上涨个股分别有521档和258档。 权重股现代汽车 下挫2.1%，三星电子 跌近1% 。 但乐天购物 大涨9.6%，此前该公司已经委托高盛 负责出售其在中国的超市业务。 外资卖超810亿韩元韩股。 三年期公债9月期货 持平于109.39。 0146GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,133.9 1,132.6 日圆/韩元 10.2849/32 10.2795 韩国公债期货 * 109.39 109.39 韩国综合股价指数 2,369.99 2,377.66 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/李婷仪/王兴亚；审校 杜明霞/高琦/戴素萍)