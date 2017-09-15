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韩国金融市场：韩股和韩元双双回落，今日稍早朝鲜发射导弹
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2017年9月15日 / 凌晨2点37分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩股和韩元双双回落，今日稍早朝鲜发射导弹

2 分钟阅读

    路透首尔9月15日 - 韩股和韩元周五略微回落，之前朝鲜(北韩)发射导弹飞越日本北部。朝鲜就在不久前刚刚进行一次最强大的核试验。
    
    但分析师表示，市场对周五稍早朝鲜发射导弹的反应相对淡定，因为之前已经预期到朝鲜会再次试射导弹，且这不会威胁到美国领土。
    
    0015GMT，韩元兑美元          报1,135.3韩元，较周四收盘价跌0.2%。

    韩国综合股价指数(KOSPI)        下跌0.3%，报2,370.79点。
    
    “投资者认为，这枚导弹对美国不构成任何威胁，”新韩银行分析师Paik Seokhyun说。
    
    荷兰银行ING研究报告称，风险性资产对朝鲜屡屡搅局的反应越来越平淡，显示出投资者对此已渐习以为常了。
    
    韩元期权风险逆转值          报在3.4点，持平于上日收盘。
    
    韩国五年期信用违约互换               报在67.8个基点，较上日的66.6个基点略高。

    韩国企划财政部在声明中称，朝鲜越来越频繁的挑衅行为将继续打压
韩国金融市场，并称其将采取措施让地缘政治风险带来的负面影响最小化
。
    
    股市方面，下跌和上涨个股分别有521档和258档。
    
    权重股现代汽车           下挫2.1%，三星电子           跌近1%
。
    
    但乐天购物           大涨9.6%，此前该公司已经委托高盛      
负责出售其在中国的超市业务。            
    
    外资卖超810亿韩元韩股。
    
    三年期公债9月期货       持平于109.39。
    
                                 0146GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,133.9       1,132.6
    日圆/韩元                 10.2849/32       10.2795
    韩国公债期货       *          109.39        109.39
    韩国综合股价指数            2,369.99      2,377.66
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 李爽/李婷仪/王兴亚；审校 杜明霞/高琦/戴素萍)

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