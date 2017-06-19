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2017年6月19日 / 凌晨2点57分 / 2 个月前

韩国金融市场：韩股和韩元反弹，投资者摆脱上周颓势的影响

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透首尔6月19日 - 韩国股市和韩元周一走坚，未受更多令人失望的美国经济数据影响。
    
    0227GMT，综合股价指数(KOSPI)       涨0.5%至2,374.62点，上周周线下跌0.8%。

    “外资和国内机构加入低接行列。由于对全球经济走强的预期很高，
韩股周线可能上涨，”Bookook Securities股市分析师Kim Sung-hwan表
示。
    
    接近中午时，外资买超韩股190亿韩元(1,682万美元)。
    
    在上周美股科技股突然大跌后，电子股持续回升。
    
    电子类股指数       跳涨近2%。市场权重股三星电子           和
SK海力士           分别上涨1.7%和3.6%。

    涨跌股家数分别为381及412家。
    
    韩元亦反弹，回补上周五的巨大跌幅。
    
    韩元兑美元          交投于1,129.8，较上一交易日收盘价1,134.1上涨0.4%。
    
    三年期公债6月期货       几无变动，报109.53。
    
                                 0227GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,129.8       1,134.1
    日圆/韩元                 10.1775/57       10.2042
    韩国公债期货       *          109.53        109.53
    韩国综合股价指数            2,374.62      2,361.83
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/戴素萍/王琛；审校 王兴亚/王洋/高琦)

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