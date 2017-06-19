韩国金融市场：韩股和韩元反弹，投资者摆脱上周颓势的影响

路透首尔6月19日 - 韩国股市和韩元周一走坚，未受更多令人失望的美国经济数据影响。 0227GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨0.5%至2,374.62点，上周周线下跌0.8%。 “外资和国内机构加入低接行列。由于对全球经济走强的预期很高， 韩股周线可能上涨，”Bookook Securities股市分析师Kim Sung-hwan表 示。 接近中午时，外资买超韩股190亿韩元(1,682万美元)。 在上周美股科技股突然大跌后，电子股持续回升。 电子类股指数 跳涨近2%。市场权重股三星电子 和 SK海力士 分别上涨1.7%和3.6%。 涨跌股家数分别为381及412家。 韩元亦反弹，回补上周五的巨大跌幅。 韩元兑美元 交投于1,129.8，较上一交易日收盘价1,134.1上涨0.4%。 三年期公债6月期货 几无变动，报109.53。 0227GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,129.8 1,134.1 日圆/韩元 10.1775/57 10.2042 韩国公债期货 * 109.53 109.53 韩国综合股价指数 2,374.62 2,361.83 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/戴素萍/王琛；审校 王兴亚/王洋/高琦)