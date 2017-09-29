韩国金融市场：韩股和韩元均上涨；寄望节前朝鲜半岛紧张局势缓解

路透首尔9月29日 - 韩国韩股周五从过去两周的巨大跌势中小幅反弹，因美国股市上涨帮助提振了人气，虽然投资者对朝鲜半岛紧张局势升温仍惴惴不安。 交易员称，投资者在展望第三季财报。财报季将在10月2-9日长假后拉开序幕。 0237GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨0.5%至2,385.70点，本周以来已下跌0.7%，自9月19日以来已下跌近2%。 随着美国与朝鲜(北韩)之间围绕朝鲜核武计划的口水战升级，包括首 尔在内的全球市场在过去几周遭受重击。 “在中秋假期后，韩国股市可能会重拾升势，因为许多人预期韩国企 业在7-9月期间的获利强劲，”富国证券股票分析师Kim Sung-hwan说。 韩元兑美元 亦微升至1,146.0韩元，较周四收盘的1,149.1 上涨0.3%。 韩国企划财政部表示，鉴于朝鲜(北韩)局势仍十分紧张，若10月2-9 日中秋节长假期间金融市场出现波动，当局会采取稳定举措。 韩国股市的上涨股票远超下跌股票，分别为527和278支。 市场权重股大多上涨，门户网站Naver 升近2%，现代汽车 涨2.4 %。 三年期公债期货12月合约 涨0.05点至108.62，本周稍早曾大幅遭抛。 外资周二和周三抛出约3万亿韩元的韩国公债，因美朝关系再度紧张。 0237GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,146.0 1,149.1 日圆/韩元 10.1731/47 10.1956 韩国公债期货 * 108.62 108.57 韩国综合股价指数 2,385.70 2,373.14 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/徐文焰/艾茂林; 审校 于春红/李爽/孙茉莉)