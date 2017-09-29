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韩国金融市场：韩股和韩元均上涨；寄望节前朝鲜半岛紧张局势缓解
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2017年9月29日 / 凌晨3点38分 / 22 天前

韩国金融市场：韩股和韩元均上涨；寄望节前朝鲜半岛紧张局势缓解

2 分钟阅读

    路透首尔9月29日 - 韩国韩股周五从过去两周的巨大跌势中小幅反弹，因美国股市上涨帮助提振了人气，虽然投资者对朝鲜半岛紧张局势升温仍惴惴不安。
    
    交易员称，投资者在展望第三季财报。财报季将在10月2-9日长假后拉开序幕。
    
    0237GMT，综合股价指数(KOSPI)       涨0.5%至2,385.70点，本周以来已下跌0.7%，自9月19日以来已下跌近2%。

    随着美国与朝鲜(北韩)之间围绕朝鲜核武计划的口水战升级，包括首
尔在内的全球市场在过去几周遭受重击。
    
    “在中秋假期后，韩国股市可能会重拾升势，因为许多人预期韩国企
业在7-9月期间的获利强劲，”富国证券股票分析师Kim Sung-hwan说。
    
    韩元兑美元          亦微升至1,146.0韩元，较周四收盘的1,149.1
上涨0.3%。
    
     韩国企划财政部表示，鉴于朝鲜(北韩)局势仍十分紧张，若10月2-9
日中秋节长假期间金融市场出现波动，当局会采取稳定举措。            

    韩国股市的上涨股票远超下跌股票，分别为527和278支。
    
    市场权重股大多上涨，门户网站Naver           升近2%，现代汽车           涨2.4
%。
    
    三年期公债期货12月合约       涨0.05点至108.62，本周稍早曾大幅遭抛。
    
    外资周二和周三抛出约3万亿韩元的韩国公债，因美朝关系再度紧张。
    
                                0237GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,146.0       1,149.1
    日圆/韩元                 10.1731/47       10.1956
    韩国公债期货       *          108.62        108.57
    韩国综合股价指数            2,385.70      2,373.14
    ---------------------------------------------------
    * 为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/徐文焰/艾茂林; 审校 于春红/李爽/孙茉莉)

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