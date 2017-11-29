韩国金融市场：韩股和韩元微跌，之前朝鲜发射导弹

路透首尔11月29日 - 韩国股市周三小幅下跌，因朝鲜(北韩)发射导弹令市场人气保持谨慎，投资者等待美国对平壤这一动作的反应。

朝鲜周三发射导弹，据美国国防部称发射的可能是一枚洲际弹道导弹(ICBM)，降落在日本附近。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞跃其邻国上空以来的首次发射。

“市场人士似乎在等待更多信息，但除非出像之前那样连续发射导弹，否则韩国金融市场不会出现剧烈波动，”Hana Financial Investment的汇市分析师Kim Doo-un说。

韩国股市综合股价指数(KOSPI)周三盘中走软。韩元持稳，韩国公债收益率(殖利率)上升。

0136GMT，KOSPI跌0.03点，报2,514.16点。

韩元兑美元在韩国国内结算平台报1,084.6，较上日收盘价1,084.4微跌0.02%。

韩元兑美元在海外市场交易报1,083.7，较上日跌0.07%。一年期无本金交割远期外汇报1,079.35。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.27%，上日美国股市收高。日本股市日经指数涨0.55%。

KOSPI今年以来上涨约24.1%，过去30天上涨1.20%。

韩国股市目前市盈率(本益比)为12.10倍，股息收益率为1.28%，总市值为1,242.04万亿韩元。

今日KOSPI盘中成交量为107,630,000股，在总计866档有交易的股票中，有309档上涨。

外资在KOSPI卖超162.45亿韩元。

美元兑韩元今年迄今累计下跌10.16%。韩元今年的高点为11月28日触及的1,079.66韩元，低点在1月3日所及的1,211.8。

债券市场方面，指标韩国三年期公债收益率报2.126%，高于上日的2.12%。(完) (编译 汪红英/张若琪 审校 李爽/许娜)