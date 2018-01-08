韩国金融市场：韩股和韩元走升；韩债收益率亦上涨

路透首尔1月8日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周一上涨，韩 元走升，公债收益率亦走高。

0117GMT，综合股价指数涨2.67点或0.11%，报2,500.19点。

韩元兑美元在在岸结算平台报1,061.9，较上日收盘价1,0 62.7涨0.08%。

韩元兑美元在离岸市场报1,060.5，较上交易日小涨0.11%；韩 元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,052.85。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.17%，美股周五强劲收涨，日股日经指数周五收涨0.89%。

KOSPI今年以来涨约1.2%，过去30日累计下跌1.31%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，总市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为94,277,000股，在总计800档有交易的股票中，有 303档上涨。

外资在KOSPI买超845.39亿韩元。

美元兑韩元今年以来下跌0.56%。韩元兑美元的年内高点是1月2日触及的1,060.35，年内低点是1月4日触及的1,068.3。

三年期公债3月期货持平在107.95。

韩国三个月存单指标利率为1.66%；指标三年期公债收益率为2.109%，高于上日的2.10%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 徐文焰)