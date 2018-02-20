韩国金融市场：韩股因外资卖盘而下跌，韩元兑美元小跌

路透首尔2月20日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周二下跌。韩 元兑美元在本地平台下跌，公债收益率(殖利率)上涨。

韩国综合股价指数(KOSPI)下跌14.97点或0.61%，报 2,427.8 5点，因外资卖盘而承压，且与地区市场走弱一致。美国商务部建议要对 自中国、印度、马来西亚和韩国在内的12个国家进口的所有钢材至少课征 53%的关税，亦打压市场人气。

韩元兑美元在国内结算平台报1,070.2，较上日收盘价1,0 67.6跌0.24%。

在离岸交易中，1:39GMT，韩元兑美元报1,070.4，较上日跌0. 37%。一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,058.85。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.54%。日股日经指数>下跌1.25%。

今年以来KOSPI指数下跌约1.0%，过去30日下跌0.96%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为181,568,000股，在总计881档有交易的股票中，有329档上涨。

外资在KOSPI卖超115.55亿韩元。

今年美元兑韩元涨0.33%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货下跌0.02点，至107.52。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.316%，上日为2.301%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 张荻/李爽)