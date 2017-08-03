韩国金融市场：韩股因建筑和科技股卖盘而创四周低位；韩元小跌

路透首尔8月3日 - 韩国股市周四一度挫低逾2%至四周低位，因科技 股上日受苹果业绩带动而大涨后今日回落。与此同时，建筑业公司股票遭 到抛卖，因政府昨日宣布将提高对多套房持有者征收的资本利得税，以遏 制投机现象。 0341GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌1.4%至2,393.58点 ，之前触及7月7日以来的盘中低位。 NH Investment & Securities股市研究主管Chang Lee表示，投资者 对近期涨势获利了结；同时，上日宣布的税收举措亦打击人气。 韩股7月录得连续第八个月上涨，因企业获利改善、出口强劲以及全 球经济前景更加光明。 Lee仍预期韩国综合股价指数到年底前达到2,600点，周四的下跌只是 暂时调整。 韩国周三推出严厉的增税计划，目标针对大型综合企业、高收入个人 以及大量持有韩国股票的投资者。 韩国将提高对多套房持有者征收的资本利得税，以遏制投机现象。 建筑分项指数 跌4.5%，为2016年11月以来最大盘中跌幅。 东部建设 跌幅最多达12.4%，GS建设 下挫5.5 %，现代建设 跌4.7%。 外国投资者主要是卖出科技类股，推动电子类股 下跌2.7%； 苹果 业绩强劲带动韩国科技类股周三上涨。 接近中午时，外资在主板卖超2,438亿韩元(2.1625亿美元)韩股，打 压大盘。韩国国内机构投资者也已卖超994亿韩元韩股。 下跌个股数远远高于上涨个股数，分别为755档下跌和83档上涨。 韩元兑美元 报1,127.7韩元，较周三收盘价1,124.0韩元下 跌0.3%。 三年期韩国公债9月期约 跌0.02点至109.30。 0341 GMT 上日收市价 ----------------------------------------------- 韩元/美元 1,127.7 1,124.0 日圆/韩元 10.1820/46 10.1307 韩国公债期货 * 109.30 109.32 韩国综合股价指数 2,393.58 2,427.63 ----------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍//郑茵王琛；审校 李爽/杜明霞/李婷仪)