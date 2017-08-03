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韩国金融市场：韩股因建筑和科技股卖盘而创四周低位；韩元小跌
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2017年8月3日 / 凌晨4点07分 / 5 天内

韩国金融市场：韩股因建筑和科技股卖盘而创四周低位；韩元小跌

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔8月3日 - 韩国股市周四一度挫低逾2%至四周低位，因科技
股上日受苹果业绩带动而大涨后今日回落。与此同时，建筑业公司股票遭
到抛卖，因政府昨日宣布将提高对多套房持有者征收的资本利得税，以遏
制投机现象。            
    
    0341GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       下跌1.4%至2,393.58点
，之前触及7月7日以来的盘中低位。
    
    NH Investment & Securities股市研究主管Chang Lee表示，投资者
对近期涨势获利了结；同时，上日宣布的税收举措亦打击人气。

    韩股7月录得连续第八个月上涨，因企业获利改善、出口强劲以及全
球经济前景更加光明。
    
    Lee仍预期韩国综合股价指数到年底前达到2,600点，周四的下跌只是
暂时调整。
    
    韩国周三推出严厉的增税计划，目标针对大型综合企业、高收入个人
以及大量持有韩国股票的投资者。            
    
    韩国将提高对多套房持有者征收的资本利得税，以遏制投机现象。            
    
    建筑分项指数       跌4.5%，为2016年11月以来最大盘中跌幅。

    东部建设           跌幅最多达12.4%，GS建设           下挫5.5
%，现代建设           跌4.7%。
    
    外国投资者主要是卖出科技类股，推动电子类股       下跌2.7%；
苹果        业绩强劲带动韩国科技类股周三上涨。
    
    接近中午时，外资在主板卖超2,438亿韩元(2.1625亿美元)韩股，打
压大盘。韩国国内机构投资者也已卖超994亿韩元韩股。
    
    下跌个股数远远高于上涨个股数，分别为755档下跌和83档上涨。
    
    韩元兑美元          报1,127.7韩元，较周三收盘价1,124.0韩元下
跌0.3%。
    
    三年期韩国公债9月期约       跌0.02点至109.30。    

                           0341 GMT     上日收市价
   -----------------------------------------------
   韩元/美元                 1,127.7       1,124.0
   日圆/韩元              10.1820/46       10.1307
   韩国公债期货        *      109.30        109.32
   韩国综合股价指数         2,393.58      2,427.63
   -----------------------------------------------
   * 为三年期公债近月期约报价。
    
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选              
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 戴素萍//郑茵王琛；审校 李爽/杜明霞/李婷仪)

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