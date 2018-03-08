韩国金融市场：韩股因美国钢铝关税豁免希望而上涨，韩元微跌

路透首尔3月8日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周四上涨。美 国总统特朗普进口关税计划的相关担忧有所缓解，因美国的某些重要伙伴 国可能不包括在美国保护主义措施之内。韩元兑美元在本地平台微跌，公 债收益率(殖利率)上扬。

0234 GMT，KOSPI上涨18.58点或0.77%报2,420.4点。

造船类股带动涨势，现代建设涨3.5%，三星工程建设 < 028050.KS>涨2%，因接获一系列海外订单后，公司获利前景转好。

韩元兑美元在本地结算平台报1,069，较上日收盘价1,069.1韩元涨0.01%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,069.1，较上日跌0.25%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,059.6。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.87%，美股上日小跌。日股日经指数>上涨0.75%。

KOSPI指数年内迄今下跌2.66%，之前30个交易日涨4.70%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为192,379,000股，在总计882档有交易的股票中，有481档上涨。

外资在KOSPI买超330.96亿韩元。

今年美元兑韩元涨0.26%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货下跌0.01点，至107.68。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王琛/刘秀红/艾茂林; 审校 陈宗琦/戴素萍)