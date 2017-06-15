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韩国金融市场：韩股因美联储升息跌至一周低点，韩元削减涨幅
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2017年6月15日 / 凌晨3点01分 / 2 个月内

韩国金融市场：韩股因美联储升息跌至一周低点，韩元削减涨幅

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔6月15日 - 韩国股市周四早盘跌至一周低点。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。            
    
    0234GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       跌0.8%至2,354.78点，这是6月8日以来最低点。
    
    “美联储还预测今年将还有一次升息，而且似乎对下半年美国经济形势非常有信心。这种鹰派立场似乎尤其让本地机构感到不安，”元大证券的股票分析师Cho Byung-hyun表示。

    接近中午时，国内机构卖超2,138亿韩元(1.9032亿美元)的韩股，令
指数承压。
    
    但Cho表示，现阶段不过是技术性调整，不会挫伤韩股的上行趋势。
    
    “强烈的迹象表明全球经济反弹将提高投资者信心，最终推高韩股。
市场应注意到外资今日并没有大举抛售韩股，”Cho说。
    
    外资料仍卖超，但抛售规模不大，约为42亿韩元。
    
    下跌股与上涨股数量分别为610和189。
    
    美元因美联储政策决定而回升，韩元即回吐涨幅，此前韩元曾触及一
周高位。
    
    韩元兑美元          持稳于1,123.8韩元，周三收于1,123.9韩元。
    
    6月三年期公债期货       涨0.06至109.62。

                             0234GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                 1,123.8       1,123.9
    日圆/韩元              10.2537/74       10.2101    
    韩国公债期货       *       109.62        109.56   
    韩国综合股价指数         2,354.78      2,372.64   
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 张涛/孙国玉；审校 白云/龚芳)

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