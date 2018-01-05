韩国金融市场：韩股在昨日下跌后反弹，韩元几无变动

路透首尔1月5日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周五上涨，韩元几无变动，公债收益率则走高。

0120GMT，综合股价指数涨13.16点或0.53%，报2,479.62点。该指数周四下跌，受本地机构投资者的获利了结卖盘拖累。

韩元兑美元在在岸结算平台报1,062.3，较上日收盘价1,062.2跌0.01%。

韩元兑美元在离岸市场报1,061，较上交易日小涨0.07%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,052.75。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.40%，美股周四收盘小涨。日股日经指数上涨0.31%。

KOSPI今年以来持平，过去30日累计下跌2.42%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，总市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为95,377,000股，在总计875档有交易的股票中，有 470档上涨。

外资在KOSPI买超10.32亿韩元。

美元兑韩元今年以来下跌0.55%。韩元兑美元的年内高点是1月2日触及的1,060.35，年内低点是1月4日触及的1,068.3。

三年期公债3月期货升0.02点至107.89。

韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日；指标三年期公债收益率为2.148%，高于上日的2.14%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/戴素萍 审校 徐文焰)