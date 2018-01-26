韩国金融市场：韩股在清淡交投中几近持平，韩元小跌

路透首尔1月26日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)在周五早盘清淡的交投中几无变动；韩元下跌，公债收益率(殖利率)则持平。

0229GMT，综合股价指数微跌0.01点，报2,562.22点。

韩元兑美元在在岸结算平台报1,063.4，较上日收盘价1,058.6跌0.45%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,063.5，较上日升0.18%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,053.6。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，美股上日小幅收高。日股日经指数涨0.17%。

KOSPI指数年内迄今涨约3.8%，之前30个交易日涨3.67%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为204,831,000股，在总计883档有交易的股票中，有471档上涨。

外资在KOSPI买超660.64亿韩元。

美元兑韩元年内下跌0.27%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。

三年期韩国公债期货3月合约涨0.01点，报107.67。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/艾茂林; 审校 许娜/张若琪)