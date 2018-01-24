韩国金融市场：韩股小升韩元走疲，韩债收益率则持平

路透首尔1月24日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周三早盘上涨 ，韩元下跌，而韩债收益率(殖利率)持平。 0040GMT，KOSPI指数涨4.34点或0.17%，报2,540.94。 在岸结算平台上，韩元兑美元 报1,071.7，较上日收盘价1 ,070.2跌0.14%。 在离岸交易中，韩元兑美元 报1,071.05，较上日涨0.17%，一 年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,061.05。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小涨0.04%，上日美 股收盘小涨。日股日经指数 跌0.28%。 今年以来KOSPI指数涨约2.8%，过去30日上升3.03%。 目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。 KOSPI市场成交量为81,919,000股，在总计872档有交易的股票中，有 448档上涨。 外资在KOSPI买超韩股480.57亿韩元。 美元兑韩元今年以来已上涨0.44%，韩元年内高点是1月14日触及的1, 056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。 三年期公债3月期货 涨0.05点至107.79。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 龚芳/王丽鑫)