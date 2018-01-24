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January 24, 2018 / 1:01 AM / a day ago

韩国金融市场：韩股小升韩元走疲，韩债收益率则持平

1 分钟阅读

    路透首尔1月24日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)       周三早盘上涨
，韩元下跌，而韩债收益率(殖利率)持平。
    
    0040GMT，KOSPI指数涨4.34点或0.17%，报2,540.94。     

    在岸结算平台上，韩元兑美元          报1,071.7，较上日收盘价1
,070.2跌0.14%。

    在离岸交易中，韩元兑美元      报1,071.05，较上日涨0.17%，一
年期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,061.05。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               小涨0.04%，上日美
股收盘小涨。日股日经指数       跌0.28%。
    
    今年以来KOSPI指数涨约2.8%，过去30日上升3.03%。
    
    目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。
    
    KOSPI市场成交量为81,919,000股，在总计872档有交易的股票中，有
448档上涨。
    
    
    外资在KOSPI买超韩股480.57亿韩元。
    
    美元兑韩元今年以来已上涨0.44%，韩元年内高点是1月14日触及的1,
056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。
    
    三年期公债3月期货       涨0.05点至107.79。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 龚芳/王丽鑫)
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