韩国金融市场：韩股小升，韩元亦略微上扬

路透首尔2月13日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周二上涨。韩元兑美元在本地平台略微上扬，公债收益率(殖利率)上升。

01:27 GMT，综合股价指数上涨9.36点或0.39%报2,394.74点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,083.9，较上日收盘价1,084.6韩元涨0.06%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,084.3，较上日跌0.25%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,073.05。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.73%。美国股市三大股指周一大幅反弹。日股日经指数>上涨0.94%。

KOSPI指数年内迄今下跌3.33%，之前30个交易日跌3.33%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为115,551,000股，在总计875档有交易的股票中，有331档上涨。

外资在韩国股市买超430.19亿韩元。

今年美元兑韩元涨1.58%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货上涨0.04点，至107.51。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.304%，上日为2.3%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/张若琪/王灿；审校 杜明霞/张荻)